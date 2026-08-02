Arteta quebra o silêncio sobre Vini Jr no Arsenal: “Somos muito ambiciosos”

O nome do atacante Vini Jr ganhou forte repercussão nos bastidores do Arsenal como um possível alvo para reforçar o elenco na atual janela de transferências do futebol europeu. A diretoria dos Gunners acredita que uma negociação neste período do mercado ainda é viável, contudo, o clube inglês adota uma postura cautelosa e aguarda uma sinalização positiva por parte do estafe do atleta para avançar com os primeiros contatos formais.

Atualmente concentrado com o plantel na pré-temporada, o técnico Mikel Arteta foi questionado diretamente sobre o interesse no craque do Real Madrid e se a equipe tentará sua contratação nos próximos dias. Mesmo sem citar nominalmente o camisa 7 da Seleção Brasileira, o treinador espanhol foi enfático ao declarar que o Arsenal possui planos agressivos para a sequência do ano:

“Estamos realmente ativos, tentando melhorar e evoluir a equipe. Isso está claro. Esperamos ter movimentações nas próximas semanas, obviamente, porque queremos melhorar, assim como qualquer outro clube. Você pode simplesmente observar o mercado de transferências e nossos adversários. Pelo que estamos fazendo, não vamos ficar parados e somos muito ambiciosos em relação ao que queremos fazer.”

Futuro de Vini Jr segue indefinido

Sem dúvida, a postura agressiva mencionada pelo comandante espanhol já se refletiu na prática com a contratação de Bruno Guimarães, em uma operação global que pode alcançar a expressiva marca de 80 milhões de libras (R$ 547 milhões, na cotação atual). Entretanto, para viabilizar um novo movimento por Vini Jr, o Arsenal monitora atentamente o impasse contratual vivido pelo atacante na Espanha. O Real Madrid não pretende elevar os valores da proposta de renovação já apresentada ao staff do atleta e entende que a decisão final cabe exclusivamente ao brasileiro.

A diretoria merengue aguarda uma resposta definitiva, no entanto, há o entendimento interno de que o melhor caminho será negociar a venda do jogador caso ele recuse a extensão do vínculo. Como Vini Jr entrará nos seis meses finais de contrato a partir de janeiro, ele ficaria livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe no mercado internacional e deixar o clube madrilenho sem custos, fator que impulsiona os planos ambiciosos do Arsenal nos bastidores.

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