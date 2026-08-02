Athletico-PR x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico-PR e Vitória duelam nesta segunda-feira (03), às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Os dois clubes buscam abrir vantagem no confronto direto para decidir a classificação com mais tranquilidade na partida de volta.

O time paranaense sofreu na fase anterior, mas conseguiu avançar nos pênaltis após dois empates sem gols contra o xará Atlético-GO. Por outro lado, o adversário baiano chega embalado após surpreender o país ao eliminar o Flamengo, um dos grandes favoritos ao título na etapa passada da competição.

Onde assistir

A partida decisiva terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal Sportv, além da opção em pay-per-view através do Premiere. Quem preferir acompanhar de forma alternativa e gratuita na internet poderá sintonizar na transmissão da GETV pelo YouTube.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR vai manter a base que já vem atuando regularmente nas últimas rodadas do campeonato nacional. Odair Hellmann reforçou em suas entrevistas recentes a importância de construir um resultado positivo expressivo dentro de casa.

Os curitibanos sabem perfeitamente que terão grandes dificuldades na partida de volta e querem viajar com uma boa margem no placar. Caso conquiste o triunfo sem sofrer gols, os mandantes darão um passo fundamental rumo à próxima etapa da disputa.

Como chega o Vitória

O Vitória tenta afastar as polêmicas externas do último compromisso da temporada para focar exclusivamente na estratégia de mata-mata. Jair Ventura preparou a equipe com o objetivo claro de levar a decisão viva para Salvador.

O clube de Salvador também manterá a estrutura principal do elenco e confia no bom retrospecto recente como visitante. Um placar equilibrado fora de casa é visto com bons olhos pelos baianos, que decidirão o confronto dentro do Barradão com o apoio de sua torcida.

ATHLETICO-PR X VITÓRIA

Copa do Brasil – Oitavas de final

Data e horário: 03/08/2026 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza, Viveros e Leozinho. Técnico: Odair Hellmann

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

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