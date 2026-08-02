Corinthians tenta alcançar quinta classificação seguida às quartas da Copa do Brasil

Internacional e Corinthians abrem, neste domingo (2), às 19h30, no Beira-Rio, o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, as equipes disputam o jogo de ida do mata-mata, que definirá um dos classificados às quartas de final da competição.

Além disso, os dois clubes chegam para o duelo após empates pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana. O Internacional ficou no 1 a 1 com o Flamengo, em Porto Alegre, enquanto o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR, em São Paulo.

O Timão disputa sua 30ª edição da Copa do Brasil e tenta confirmar mais uma classificação diante do Colorado. Atualmente, o clube defende o título conquistado em 2025 e mantém ampla vantagem sobre o adversário no histórico da competição, com cinco finais disputadas e quatro conquistas, levantando a taça em 1995, 2002, 2009 e 2025. Além disso, o Corinthians terminou como vice-campeão em outras quatro oportunidades.

Desde a criação do torneio, em 1989, o Corinthians construiu uma trajetória consistente. O clube só ficou fora das oitavas de final em duas edições: em 2017, quando caiu justamente para o Internacional na quarta fase, nos pênaltis, e em 2021, ao ser eliminado pelo Atlético-GO na terceira fase. Nas outras 27 participações nesta etapa, avançou às quartas de final em 17 ocasiões.

Enquanto isso, a equipe comandada por Fernando Diniz tenta ampliar uma sequência de quatro classificações consecutivas às quartas de final. Em 2022, eliminou o Santos; em 2023, passou pelo Remo nos pênaltis; em 2024, superou o Grêmio, novamente nas penalidades; e, em 2025, despachou o Palmeiras por 3 a 0 no placar agregado antes de conquistar o título sobre o Vasco.

Inter busca frear sequência do Corinthians na Copa do Brasil

O Internacional, por outro lado, busca interromper a boa sequência corintiana. Campeão da Copa do Brasil em 1992, o Colorado também chegou ao vice-campeonato em outras duas edições e aposta no fator casa para abrir vantagem no confronto antes da partida de volta.

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