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Corinthians tenta alcançar quinta classificação seguida às quartas da Copa do Brasil

Corinthians tenta alcançar quinta classificação seguida às quartas da Copa do Brasil
Corinthians tenta alcançar quinta classificação seguida às quartas da Copa do Brasil -

Internacional e Corinthians abrem, neste domingo (2), às 19h30, no Beira-Rio, o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. Inicialmente, as equipes disputam o jogo de ida do mata-mata, que definirá um dos classificados às quartas de final da competição.

Além disso, os dois clubes chegam para o duelo após empates pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana. O Internacional ficou no 1 a 1 com o Flamengo, em Porto Alegre, enquanto o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR, em São Paulo.

O Timão disputa sua 30ª edição da Copa do Brasil e tenta confirmar mais uma classificação diante do Colorado. Atualmente, o clube defende o título conquistado em 2025 e mantém ampla vantagem sobre o adversário no histórico da competição, com cinco finais disputadas e quatro conquistas, levantando a taça em 1995, 2002, 2009 e 2025. Além disso, o Corinthians terminou como vice-campeão em outras quatro oportunidades.

Desde a criação do torneio, em 1989, o Corinthians construiu uma trajetória consistente. O clube só ficou fora das oitavas de final em duas edições: em 2017, quando caiu justamente para o Internacional na quarta fase, nos pênaltis, e em 2021, ao ser eliminado pelo Atlético-GO na terceira fase. Nas outras 27 participações nesta etapa, avançou às quartas de final em 17 ocasiões.

Enquanto isso, a equipe comandada por Fernando Diniz tenta ampliar uma sequência de quatro classificações consecutivas às quartas de final. Em 2022, eliminou o Santos; em 2023, passou pelo Remo nos pênaltis; em 2024, superou o Grêmio, novamente nas penalidades; e, em 2025, despachou o Palmeiras por 3 a 0 no placar agregado antes de conquistar o título sobre o Vasco.

Inter busca frear sequência do Corinthians na Copa do Brasil

O Internacional, por outro lado, busca interromper a boa sequência corintiana. Campeão da Copa do Brasil em 1992, o Colorado também chegou ao vice-campeonato em outras duas edições e aposta no fator casa para abrir vantagem no confronto antes da partida de volta.

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