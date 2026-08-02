Real Madrid se junta à Uefa contra plano da Fifa que previa bilhões em receitas futuras

O Real Madrid decidiu entrar publicamente na disputa política envolvendo a Fifa e o projeto de venda de direitos comerciais da Copa do Mundo. Em comunicado divulgado neste domingo (2), o clube merengue apoiou a resistência da Uefa e afirmou que a desistência do plano representou uma decisão positiva para o futebol.

A posição do clube tem como principal argumento a defesa do papel dos clubes na construção das grandes competições. Além disso, a equipe merengue defende que a Copa do Mundo nunca “deve ser tratada como simples ativo financeiro destinada a ser comercializada em benefício de poucos”.



“Os clubes são a base sobre a qual se constrói o futebol de seleções e a Copa do Mundo. São eles que descobrem, formam, desenvolvem e colocam à disposição das seleções nacionais os jogadores que tornam possíveis essas grandes competições”, diz um trecho da nota.

Real Madrid endurece o tom

O comunicado prossegue com a equipe espanhola reforçando sua oposição à qualquer tentativa de comercializar receitas futuras das competições sem que exista uma divisão das responsabilidades. Para o Real, os clubes assumem custos e riscos relacionados ao desenvolvimento do futebol e, portanto, não devem ficar de fora das decisões sobre recursos gerados.

“São os clubes que os suportam. Assim, qualquer iniciativa que pretenda se apropriar das receitas futuras do futebol sem assumir as responsabilidades que as geram é inaceitável e não deve ser considerada novamente”, diz outro trecho.

A última Copa do Mundo serviu de base para sustentar a posição do clube. Isso porque o clube merengue classificou o torneio como um “patrimônio que pertence às nações”, enfatizando sua participação no Mundial. O Real contou com dez convocados por suas respectivas seleções durante a competição, incluindo Vini Jr. e Mbappé.

“O Real Madrid se opõe firmemente a qualquer tentativa de vender as receitas comerciais futuras das competições. Especialmente sem assumir em troca nenhum de seus custos ou riscos”, continua a nota.

Além da crítica ao projeto, o clube lembrou uma posição anterior contra o acordo que envolvia receitas audiovisuais da La Liga e a entrada de um fundo privado. A cúpula merengue avaliou o movimento à época como ameaça de um precedente que o futebol não deveria repetir.

Infantino em crise na Fifa

A manifestação do clube ocorreu em meio a uma crise sem precedentes sob a gestão de Infantino que envolve a entidade máxima do futebol. No projeto em questão, a entidade sugeria a criação de uma empresa para negociar participações em ativos comerciais. A previsão, segundo a própria organização, era levantar até 4,2 bilhões de dólares (R$ 21,5 bilhões) para o desenvolvimento do futebol.

Essa proposta, porém, escavou a crise e provocou reação da Uefa. A principal entidade europeia chegou a mencionar um possível boicote às competições da Fifa, mas a organização recuou antes. Mesmo com a desistência do plano por parte de Gianni Infantino, a crise política permaneceu dentro da entidade.

Depois do recuo do presidente da Fifa, a Uefa afirmou que “não confia na atual gestão da federação internacional”. A entidade ainda informou que pretende trabalhar com outras confederações para discutir mecanismos que impeçam novas iniciativas semelhantes no futuro. Membros do conselho da entidade também se preparam para convocar uma reunião extraordinária para avaliar a permanência de Infantino no cargo.

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