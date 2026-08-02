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Jogada10
Do futebol às cartas: como o pôquer virou parte da rotina de Neymar
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Jogada10
Publicado às 15h43 de 02/08/2026
Do futebol às cartas: como o pôquer virou parte da rotina de Neymar -
Jogada10
Neymar transformou a paixão pelo pôquer em uma atividade constante, acumulou premiações milionárias e passou a estudar estratégias da modalidade
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