Roma se interessa por Endrick e monta estratégia para convencer o Real Madrid

A indefinição do futuro de Endrick no Real Madrid abriu brecha para Roma acompanhar a situação do brasileiro. Em meio à incerteza, o clube italiano avalia alternativas para contar com o atacante em seu plantel e pode realizar uma oferta por empréstimo, com opção de compra, mantendo uma cláusula de recompra ao clube espanhol — que protegeria o vínculo com o atleta.

Essa possibilidade de negócio tem ganhado força a cada nova informação sobre a disputa por espaço no elenco de José Mourinho. Isso porque, até o momento, o setor ofensivo do Real Madrid reúne nomes como Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo e Brahim Díaz. Além dos astros, o clube acertou a chegada de Carlos Espí, do Levante, nesta semana.

A concorrência no setor pode minar ainda mais o espaço de Endrick no grupo, com menos oportunidades na temporada. Por isso, segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Roma considera uma saída temporária como caminho favorável para todas as partes. O brasileiro, por exemplo, teria mais minutos, e o Real não precisaria se desfazer do jovem.

O clube italiano, porém, não quer apenas um empréstimo simples. A diretoria busca incluir uma opção de compra no acordo para evitar o risco de desenvolver o atacante durante a temporada e depois não ter possibilidade de mantê-lo.

Real se interessa no negócio por Endrick?

Para ser oficializada, a negociação ainda depende da avaliação inicial dos merengues, que não deram sinal verde para operação. Segundo informações locais, José Mourinho observará o jovem durante a pré-temporada antes de qualquer movimento.

A Roma acompanha o caso há mais de um mês, inclusive com idas de dirigentes a Madri, ainda segundo o jornal. O diretor esportivo Frederic Massara esteve na Espanha para tratar da viabilidade de uma possível transferência temporária e entender a posição do Real sobre a situação do atacante.

O formato estudado pela Roma tem como referência o acordo entre Real Madrid e Como por Nico Paz. Na negociação pelo argentino, o clube italiano adquiriu o jogador, enquanto os espanhóis conservaram mecanismos para recuperá-lo futuramente.

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