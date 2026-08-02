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Impasse por renovação faz Internacional desistir da compra de volante ganês

Impasse por renovação faz Internacional desistir da compra de volante ganês
Impasse por renovação faz Internacional desistir da compra de volante ganês -

A passagem de Denis Marfo pelo Internacional chegou ao fim neste fim de semana. Diante das limitações financeiras, a cúpula colorada decidiu não investir os R$ 3 milhões necessários para transformar o empréstimo em contratação definitiva e adquirir 50% dos direitos econômicos do volante. O ganês, então, retornou ao MSK Zilina Africa FC após o término do vínculo com os gaúchos, no último sábado (1). 

Marfo despertava interesse do futebol brasileiro antes mesmo de desembarcar em Porto Alegre para defender o Inter. Tanto que o Colorado venceu as concorrências do Grêmio e do Betis, da Espanha, para fechar o negócio por empréstimo de uma temporada, em 2025.

A relação entre o volante e o Colorado, porém, começou antes do acordo. Em 2024, durante uma uma viagem a Gana, o gerente das categorias de base do clube, Luther Alves, acompanhou uma competição organizada por equipes locais. O desempenho do volante chamou a atenção ao longo do torneio, e a observação abriu caminho para que o Internacional acertasse sua chegada meses depois.

Segundo jogador ganês a vestir a camisa colorada, depois de Benjamin, Marfo se tornou atleta do Sub-20 do clube em março de 2025. 

Internacional não consegue alternativas

Apesar da versatilidade para atuar tanto no meio-campo quanto na defesa, o jovem recebeu apenas uma oportunidade na equipe principal. Ele esteve em campo durante 43 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Caxias, em janeiro, pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho.

Nos últimos dias, a direção colorada tentou encontrar uma alternativa para prolongar a permanência do atleta sem realizar o investimento previsto em contrato. O clube esbarrou na negativa do MSK Zilina Africa FC pela extensão sem custos do empréstimo do jogador, ouvindo que a única possibilidade era investir cerca de R$ 3 milhões por 50% dos direitos do jovem.

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