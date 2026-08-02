Impasse por renovação faz Internacional desistir da compra de volante ganês

A passagem de Denis Marfo pelo Internacional chegou ao fim neste fim de semana. Diante das limitações financeiras, a cúpula colorada decidiu não investir os R$ 3 milhões necessários para transformar o empréstimo em contratação definitiva e adquirir 50% dos direitos econômicos do volante. O ganês, então, retornou ao MSK Zilina Africa FC após o término do vínculo com os gaúchos, no último sábado (1).

Marfo despertava interesse do futebol brasileiro antes mesmo de desembarcar em Porto Alegre para defender o Inter. Tanto que o Colorado venceu as concorrências do Grêmio e do Betis, da Espanha, para fechar o negócio por empréstimo de uma temporada, em 2025.

A relação entre o volante e o Colorado, porém, começou antes do acordo. Em 2024, durante uma uma viagem a Gana, o gerente das categorias de base do clube, Luther Alves, acompanhou uma competição organizada por equipes locais. O desempenho do volante chamou a atenção ao longo do torneio, e a observação abriu caminho para que o Internacional acertasse sua chegada meses depois.

Segundo jogador ganês a vestir a camisa colorada, depois de Benjamin, Marfo se tornou atleta do Sub-20 do clube em março de 2025.

Internacional não consegue alternativas

Apesar da versatilidade para atuar tanto no meio-campo quanto na defesa, o jovem recebeu apenas uma oportunidade na equipe principal. Ele esteve em campo durante 43 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Caxias, em janeiro, pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho.

Nos últimos dias, a direção colorada tentou encontrar uma alternativa para prolongar a permanência do atleta sem realizar o investimento previsto em contrato. O clube esbarrou na negativa do MSK Zilina Africa FC pela extensão sem custos do empréstimo do jogador, ouvindo que a única possibilidade era investir cerca de R$ 3 milhões por 50% dos direitos do jovem.

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