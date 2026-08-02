Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF do Botafogo

Estêvão Prates Benincá, de 42 anos, assumiu a presidência do Conselho de Administração da SAF do Botafogo. O dirigente compartilhou a novidade nas redes sociais e, além disso, agradeceu ao presidente do clube social, João Paulo Magalhães Lins, pela confiança depositada nele.

“Assumo como Presidente do Conselho da SAF Botafogo! Meu time de coração e de três gerações! Agradeço ao João Paulo Magalhães Lins por estar comigo nesse desafio”, escreveu.

Formado em Administração e mestre em Finanças e Controladoria pela Fucape Business School, Benincá também ocupa o cargo de diretor do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo). Agora, segundo informações do Canal do Manel, ele terá como principal missão estruturar a governança corporativa da SAF alvinegra.

Além disso, o canal informou que Benincá permanecerá na presidência do Conselho mesmo após a conclusão da venda da SAF para a GDA Luma Capital, empresa comandada por Gabriel de Alba.

O dirigente passou a integrar o Conselho da SAF há cerca de um mês, após a destituição de John Textor. Na ocasião, o Botafogo também nomeou Ricardo Menezes Mello, integrante do Conselho Fiscal do clube social, e Carlos Thiago Cesario Alvim, atual assessor da presidência do associativo.

Dessa forma, Benincá inicia uma nova etapa na estrutura administrativa da SAF, enquanto acompanha o processo de transição para a nova gestão e a implementação das mudanças previstas na governança do futebol alvinegro.

Veja a publicação de Estêvão Prates Benincá ao assumir o Botafogo

Um post compartilhado por Estêvão Prates Benincá (@estevao.beninca)

Botafogo aproveita pausa para integrar reforços e reorganizar elenco

O Botafogo ganhou quase duas semanas de preparação entre a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro e o clássico contra o Fluminense. Nesse período, a comissão técnica aproveita o intervalo para reorganizar o elenco, recuperar jogadores lesionados e, além disso, acelerar a adaptação dos reforços ao restante do grupo.

Com o transfer ban encerrado, o clube voltou ao mercado e iniciou o processo de integração dos novos atletas. Agora, a pausa no calendário oferece uma oportunidade importante para ampliar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva da temporada.

O Alvinegro voltará a campo apenas no dia 8 de agosto, quando enfrentará o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, o adversário da semana seria o Grêmio. No entanto, o compromisso do clube gaúcho pelos playoffs da Copa Sul-Americana, diante do Bolívar, provocou o adiamento da partida.

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