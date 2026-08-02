Flamengo x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Corinthians se encontram nesta segunda-feira (3) para o compromisso pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio Luso-Brasileiro. O duelo está marcado para as 18h30 e envolve duas equipes em momentos distintos na competição.

O retrospecto entre as equipes na modalidade é amplamente favorável pelas Brabas, que venceram 13 dos 16 confrontos contra as rubro-negras. As cariocas só triunfaram em duas oportunidades, enquanto a outra terminou empatada.

Onde assistir

A partida será transmitida pela GeTV, no Youtube, e por SporTV, na TV fechada.

Como chega o Flamengo

Oitavo colocado com 23 pontos em 39 disputados, o Rubro-Negro só venceu dois dos últimos cinco jogos e tenta se reencontrar na competição. As Meninas da Gávea retornam aos gramados após o empate em 2 a 2 com o Grêmio no retorno do Brasileirão da modalidade, fora de casa. Apesar da igualdade, a equipe mostrou poder de reação após sair atrás no placar.

Ultrapassado na tabela por equipes como Ferroviária, Inter, Cruzeiro e Bahia, o Flamengo precisa somar três pontos para seguir na zona de classificação. As Meninas da Gávea contarão com Laysa Costa, artilheira do time com quatro gols, para ser a principal arma ofensiva do time diante das líderes.

Como chega o Corinthians

Em situação oposta, as Brabas chegam para o confronto mirando retomar a liderança da competição. Isso porque o Corinthians soma 31 pontos, empatado com o Palmeiras, e está a um do São Paulo.

Além do bom momento, o Corinthians ainda chega com novidades no elenco. Ivana Fuso e Tamires cumpriram suspensão na última rodada e estão à disposição da técnica Emily Lima. As Brabas encerram a preparação com a mesma base dos últimos jogos e viajaram para o Rio de Janeiro na manhã de domingo (2).

FLAMENGO X CORINTHIANS

Brasileirão Feminino – 14ª Rodada

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 03/08/2026, às 18h30

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni e Ju Ferreira; Kaylane, Fabi Simões e Mariana; Fernanda. Técnico: Celso Silva.

CORINTHIANS: Nicole; Gi Fernandes (ou Jaqueline), Thaís Regina, Thais Ferreira e Tamires (retorna); Day Rodríguez, Ana Vitória e Vic Albuquerque; Belén Aquino, Jhonson e Gabi Zanotti (ou Ariel Godoi). Técnica: Emily Lima.

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assistentes: Thayse Marques Fonseca (RJ) e Nayra da Cunha Nunes (RJ)

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