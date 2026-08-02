Cristiano Ronaldo e Georgina se casaram? Convite misterioso alimenta rumores

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez voltaram a movimentar a imprensa internacional neste fim de semana. Isso porque um suposto convite de casamento atribuído ao casal começou a circular em veículos portugueses e foi repercutido pelo tabloide britânico The Sun, levantando rumores de que os dois teriam oficializado a união em uma cerimônia discreta na Ilha da Madeira, em Portugal.

O convite traz a seguinte mensagem: “Juntamente com suas famílias, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm a honra de convidá-lo para a celebração de seu casamento.” Até o momento, porém, nem o jogador, nem a modelo, nem seus representantes confirmaram a autenticidade do documento.

Segundo o The Sun, a cerimônia aconteceria em Portugal. Além disso, o tabloide afirmou que a imprensa local apontou a reserva de um espaço para um casamento de grande porte. Ainda de acordo com a publicação, um hotel da região restringiu o acesso a dois andares e a áreas comuns para receber os convidados.

Enquanto isso, o jornal britânico The Mirror divulgou uma suposta lista de convidados. Entre os nomes citados estariam Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake, Travis Scott, IShowSpeed, Rio Ferdinand e Ester Expósito, namorada de Mbappé. No entanto, nenhuma dessas informações recebeu confirmação oficial.

As especulações, porém, contrastam com a declaração mais recente de Cristiano Ronaldo sobre o assunto. Em entrevista ao podcast Uncensored, do jornalista Piers Morgan, publicada em novembro de 2025, o atacante afirmou que ele e Georgina ainda não haviam definido uma data nem iniciado os preparativos para o casamento.

Na ocasião, o português revelou que pretende oficializar a união apenas depois da Copa do Mundo de 2026.

“Planejamos para depois da Copa do Mundo, com o troféu. […] Espero chegar ao meu casamento com o troféu de campeão”.

Em meio aos rumores, Cristiano Ronaldo e Georgina curtem férias na Espanha

Em meio aos rumores, Georgina Rodríguez publicou, na última sexta-feira (31), novos registros das férias em família ao lado de Cristiano Ronaldo. O casal aproveita os últimos dias de descanso em Palma de Maiorca, na Espanha, antes da reapresentação do atacante ao Al-Nassr após a Copa do Mundo.

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