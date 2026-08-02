Fluminense tem desfalques para jogo da volta contra o Vasco

O Fluminense terá novamente problemas para montar o sistema defensivo na decisão contra o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Thiago Silva e Freytes seguem entregues ao departamento médico e não estarão à disposição de Luis Zubeldía para o clássico da próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A dupla de zaga titular não conseguiu se recuperar a tempo e também corre risco de desfalcar o Tricolor das Laranjeiras nas próximas partidas da temporada.

O cenário mais otimista envolve Thiago Silva. O capitão sofreu uma lesão leve na parte posterior da coxa direita e a previsão é de recuperação entre 15 e 20 dias. Enquanto isso, Freytes inspira mais cuidados após ser diagnosticado com um edema ósseo no tornozelo direito. O clube optou por não estabelecer um prazo para o retorno do defensor argentino, já que a evolução depende da resposta clínica durante o tratamento.

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Zubeldía ganha opção, mas segue com problemas

Além da ausência da dupla titular, o Fluminense continua sem contar com Julián Millán. O zagueiro colombiano trata uma lesão muscular de grau três na parte posterior da coxa direita, diagnosticada no dia 21 de julho. Por isso, o defensor permanece fora dos planos para os próximos compromissos e ainda não tem retorno confirmado aos gramados.

A principal notícia positiva para Zubeldía é a recuperação de Jemmes. O zagueiro concluiu o processo de transição física após uma lesão no músculo adutor da coxa direita e voltou a treinar normalmente com o restante do elenco. Dessa forma, surge como alternativa para reforçar o setor defensivo na partida decisiva. No confronto de ida, Ignácio e Igor Rabello foram os escolhidos para formar a zaga e conseguiram segurar o ataque vascaíno durante os 90 minutos.

Como o primeiro duelo das oitavas de final terminou sem gols, a disputa segue em aberto. Quem vencer o clássico no Maracanã, avança na competição. Em caso de persistência do empate, a decisão avança para a disputa de pênaltis.

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