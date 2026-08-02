Palmeiras arrasa o Fortaleza e está com os pés nas quartas da Copa do Brasil

O Palmeiras largou na frente do Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Neste domingo, 2/8, pela partida de ida, na NUbank Arena, o Verdão fez valer o seu favoritismo e o fator casa para vencer os cearenses por 3 a 0. Depois de um primeiro tempo em que teve dificuldade para finalizar, apesar dos erros de passe do rival, os alviverdes enfrentaram no segundo tempo. Assim, marcou com Maurício, Árias e Flaco López.
O jogo de volta ocorre na próxima quarta-feira, dia 5, no Castelão, em Fortaleza. O time cearense, que promoveu a estreia do veterano treinador Paulo Autuori, só não será eliminado se vencer por quatro gols de diferença. Ou três, o que levaria a decisão para os pênaltis. Enfim, o Palmeiras está com a vaga nas mãos.
Como o Palmeiras venceu e abriu vantagem
Os dez primeiros minutos mostraram muitas falhas de passe de ambas as equipes. Mas o Fortaleza errou mais, e próximo de sua área. Assim, quase levou um gol, com o goleiro João Ricardo se antecipando e salvando com o pé antes de Piquerez cruzar para Allan quase marcar. O Palmeiras, com três zagueiros que liberavam os laterais (Allan e Piquerez) para o ataque e com Andreas Pereira flutuando pelos flancos, tinha a bola. Mas o Fortaleza, com o estreante Paulo Autuori no comando, tentava entrar no jogo com uma marcação alta, visando levar o Verdão ao erro. Contudo, sem força ofensiva para arrematar. Uma falta de Andreas Pereira para defesa de João Ricardo e um chute de Maurício para defesa de João Ricardo foram os lances mais perigosos do Verdão no primeiro tempo.
O Palmeiras voltou muito ativo para o segundo tempo. No primeiro minuto, Marlon Freitas só não marcou por causa de uma grande intervenção de João Ricardo. No minuto seguinte, Mailton perdeu a bola para Árias. O colombiano tocou para Sosa, e este para Maurício, na área, bater para abrir o placar e fazer o primeiro gol das oitavas de final da Copa do Brasil (após três empates em 0 a 0 no sábado).
E novo erro de passe dos cearenses quase gerou o segundo gol aos sete minutos. Maurício ganhou o presente e tocou para Sosa, devolvendo o presente do primeiro gol. Mas Sosa chutou bloqueado. Assim, perdeu grande chance. O Fortaleza estava perdido em campo e levando pressão. Nâo foi supresa que o ampliasse aos 39 minutos, com Flaco Lòpez aproveitando a sobra de João Ricardo após chute de Arthur. Nos minutos finais, o Fortaleza tentou diminuiur o placar. Contudo por duas vezes pararam em boas defesas de Carlos Miguel.
PALMEIRAS 3X0 FORTALEZA
Oitavas de final da Copa do Brasil – Jogo de ida
Data: 2/8/2026
Local: Nubank Arena, São Paulo (SP)
Público: 38.188
Renda: R$ 3.018.743,56
Gols: Maurício, 2/2ºT (1-0); Árias, 18’/2ºT (2-0); Flaco López, 39’/2ºT (3-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan (Felipe Anderson, 30’/2ºT), Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez (Arthur, 18’/2ºT); Mauricio (Flaco López, 18’/2ºT), Jhon Arias (Lucas Evangelista, 37’/2ºT) e Ramón Sosa (Vitor Roque, 24’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
FORTALEZA: João Ricardo; Mailton, Neris, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha (Rodriguinho, 25’/2ºT), Ronald (Rodrigo Santos, Intervalo) e Pierre e Paulo Baya (Lucas Crispim, 30’/2ºT); Vitinho (Welliton, 15’/2ºT) e Luiz Fernando (Nathan Fogaça, Intervalo). Técnico: Paulo Autuori.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Murilo (PAL); João Ricardo, Rodriguinho (FOR)