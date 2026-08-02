Flaco marca e avisa: “Pensamento é no Palmeiras, em conquistar tudo”

Flaco López começou no banco no duelo entre Palmeiras e Fortaleza, neste domingo, pela Copa do Brasil. Entrou apenas aos 18 minutos do segundo tempo, para voltar a ganhar ritmo. Contudo, mostrou que não é por acaso o artilheiro palmeirense na temporada. Afinal, Fez o terceiro gol, fechando o placar em 3 a 0, o que coloca o Verdão com muita vantagem para a volta, na quarta-feira, em Cuiabá*. Ao fim da partida, Flaco comentou:

“Voltar a fazer gol hoje. Agora é pegar sequência novamente para ajudar o Palmeiras. Agora é continuar trabalhando. Todo mundo voltou bem, e o pensamento é no Palmeiras, em conquistar tudo.”

Flaco e a participação na Copa do Mundo

Flaco defendeu a Argentina na Copa do Mundo. Jogou poucos minutos, mas teve participação importante na vitória sobre a Suíça, nas quartas de final, dando passe para um dos gols, já na prorrogação daquele triunfo por 3 a 1. O hermano comentou sobre a sua participação no Mundial:

“Estou feliz pelo torneio que a Argentina fez. Acho que todos os argentinos se sentiram muito bem representados, e isso deixa o coração cheio. Então, fico feliz por isso. Acho que isso sempre dá uma motivação. Poder medir forças com os grandes nomes do futebol mundial é uma honra.”

(*) O jogo da volta não será no Ceará, pois o Fortaleza preferiu vender o mando de campo. Assim, vai receber R$ 2,2 milhões para mandar o jogo na Arena Pantanal.

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