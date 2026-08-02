“Beirando o ridículo”: jornal sentencia Casemiro após gol contra no Inter Miami

Casemiro recebeu duras críticas após anotar gol contra no empate do Inter Miami em 2 a 2 diante do Columbus Crew, no último sábado (1º). Ele voltou a ser titular da equipe da Flórida, jogou os 90 minutos, recebeu cartão amarelo no fim da partida e, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, esteve envolvido em um “erro terrível” que resultou no primeiro gol do adversário. Luis Suárez havia aberto o placar minutos antes.

Após errar uma saída de bola, Casemiro tentou cortar um cruzamento na grande área e mandou contra a própria rede. Noah Allen recolocou o Miami em vantagem, mas Brais Méndez igualou o marcador na segunda etapa. O brasileiro, com a camisa 5, dividiu o meio de campo com Rodrigo De Paul e Yan Bright, repetindo a formação da estreia contra o Montréal.

O volante de 34 anos chegou nesta temporada como agente livre após deixar o Manchester United, assinando contrato válido até junho de 2027.

No momento, a equipe do técnico Ángel Hoyos ocupa a vice-liderança da Conferência Leste da MLS, com 38 pontos, dois atrás do Nashville. A próxima rodada da liga será no dia 15, justamente com o confronto direto entre os dois primeiros colocados.

O Inter Miami volta a jogar na quarta-feira (5), em seus domínios, pela fase de grupos da Leagues Cup. O adversário da vez será o Atlético San Luis, do México.

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