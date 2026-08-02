Abel comenta as mudanças no intervalo que levaram o Palmeiras à vitória

O técnico Abel Ferreira comentou, após a vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 3 a 0, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o que levou o time a mostrar tamanha eficácia no segundo tempo. Afinal, neste domingo, 2/8 no Nubank Arena, após ir para o intervalo com 0 a 0 no placar e poucas chances de gol, engrenou para uma vitória que praticamente coloca o time nas quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, a eliminação na volta (que será em Cuiabá) só acontecerá se o time perder por quatro gols, ou três gols e perder nos pênaltis. Para ele, foram duas mudanças de postura.

“Quando o rival pressiona e vem em nós, como ocorreu no primeiro tempo, não encontramos o caminho. Mas eu disse para os jogadores que, quando atacados, precisamos de ajuda. Se o rival ataca com três, temos de ter quatro. E por aí em diante. Além disso, é preciso fazer o feijão com arroz quando temos a bola. Não é correr muito. É correr bem. Falhamos passes simples e isso tira a confiança, e nossas jogadas não foram fluidas. No ataque, os jogadores souberam onde têm de estar. Fizeram isso e o resultado se abriu.”

Abel Ferreira e o esquema com três zagueiros

Sobre entrar com três zagueiros, Abel comentou:

“Temos de ter a mente aberta. O que quero é agressividade ofensiva. Joguei 500 vezes com três zagueiros e sempre me perguntam. E 450 vezes com dois. Mas aí nunca me perguntaram como uma linha de quatro. Neste jogo, sem o Gómez, optei em trabalhar com três. Porém, o importante não é quantos zagueiros. Temos sempre a equipe equilibrada, e uma forma para equilibrar é pensar no aspecto defensivo. Uma equipe com três zagueiros pode ser muito ofensiva e dar boa saída de bola.”

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