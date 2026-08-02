Abel Ferreira pistola ao comentar se o Palmeiras é o mais favorecido pelo VAR

Abel Ferreira, após o 3 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil, teve de comentar sobre as declarações de dirigentes do Vitória e do Flamengo, sobre o fato de o Palmeiras ser o time com mais benefícios desde a implantação do VAR. E se teme o que ocorreu em 2025, quando, após um favorecimento contra o São Paulo (um pênalti e uma expulsão não marcados), o Palmeiras, na sua opinião, começou a ser prejudicado. Ele lembrou inclusive a final da Libertadores, quando, entre outros fatores, Pulgar, que deveria ser expulso por uma falta, isso não ocorreu e o Flamengo acabou beneficiado e campeão.

Abel diz que no Brasil é comum um lance específico envolvendo dois times (como no caso da não expulsão de Maurício no jogo com o Vitória) envolver um terceiro ou um quarto time para brigar contra o Palmeiras na imprensa.

“Lamento. Vocês sabem o que aconteceu no ano passado depois do jogo com o São Paulo: um problema que um terceiro e um quarto elemento de fora… Quero ganhar os jogos nas quatro linhas, e vocês conhecem a história do futebol melhor que eu e os clubes. O Palmeiras não deve se envergonhar. Muito beneficiado? O time já caiu duas vezes para a Segundona. Mas esteve lá com orgulho e honra. E subiu”, disse para completar:

“Minha função é treinar. Vamos ganhar ou perder. Mas todos têm memória curta. Na final de Libertadores do ano passado, teve asterisco que ninguém vai apagar. Disse ao árbitro que, no fim da partida, nem ele nem o VAR viram o que todos viram (a falta de Pulgar que originaria o vermelho e deixaria o Fla com dez).”

Abel Ferreira enfático

Por fim, Abel disse que erros acontecem para todos os lados, com times beneficiados e prejudicados. E afirmou que ele mesmo foi muito prejudicado, pois pegou sete jogos de suspensão por reclamação após uma expulsão por reclamação.

“Vivemos num mundo de homens, e quando vivemos num mundo assim há defeitos e virtudes. Se quiserem gente direitinha, vamos ao Vaticano. No mundo dos humanos haverá erros e acertos. O que peço ao palmeirense é que não se deixem enganar por narrativas. Para não voltar a acontecer o que aconteceu no ano passado. E nesse ano, lembram que peguei sete jogos de suspensão por duplo amarelo.”

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