Amuzu marca, Grêmio reage e arranca empate com o Mirassol

Num jogo truncado e disputado, o Grêmio arrancou o empate por 1 a 1 com o Mirassol neste domingo (26), no Estádio o Maião, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Bruno Santos abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo, mas Amuzu aproveitou uma falha da defesa paulista logo após o intervalo para deixar tudo igual e manter a decisão aberta para a partida de volta.

O empate mantém o confronto completamente indefinido para os próximos 90 minutos. O Mirassol chegou a controlar boa parte da etapa inicial e saiu em vantagem com Bruno Santos, enquanto o Grêmio encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. Depois do intervalo, porém, a equipe gaúcha aumentou a pressão, aproveitou um erro defensivo para empatar rapidamente e equilibrou as ações até o apito final no Maião.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo começou em ritmo intenso, com as duas equipes criando oportunidades e exigindo trabalho dos goleiros. Assim, buscaram o ataque desde os minutos iniciais, mas o time paulista mostrou maior eficiência nas finalizações. Aos 18′, Igor Formiga cruzou na medida para Bruno Santos, que apareceu livre na área e finalizou de primeira com o pé esquerdo para abrir o placar. A equipe gaúcha tentou responder ainda na etapa inicial, mas parou na marcação leonina e não conseguiu evitar a vantagem adversária antes do intervalo.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou do intervalo disposto a mudar o panorama da partida e passou a pressionar a saída de bola do Mirassol. A postura ofensiva deu resultado logo aos cinco minutos, quando a defesa paulista falhou na tentativa de afastar a bola. Villasanti aproveitou o erro, encontrou Amuzu em boas condições e o atacante invadiu a área para tocar na saída de Alex Muralha, deixando tudo igual.

Depois do empate, o confronto ganhou ainda mais intensidade, com as duas equipes alternando momentos de domínio e buscando o gol da vitória. O Mirassol voltou a levar perigo em jogadas pelas laterais, enquanto o Grêmio encontrou espaços nos contra-ataques. Apesar das oportunidades criadas nos minutos finais, as defesas prevaleceram, e o placar permaneceu em 1 a 1 até o apito final.

Próximos Compromissos

Dessa forma, as atenções se voltam para o jogo da volta. Nesta quarta-feira (5), Grêmio e Mirassol voltam a se enfrentar, desta vez na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para definir quem avança. Além da classificação em jogo, o confronto também ganha importância para o técnico Luís Castro. Diante de sua torcida, o treinador terá a oportunidade de confirmar a reação da equipe e fortalecer sua permanência no comando do Tricolor Gaúcho após um momento de pressão nos bastidores.

MIRASSOL x GRÊMIO

Data e horário: 02/08/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

Gols: Bruno Santos, 18’/1ºT (1-0), Amuzu, 5’/2ºT (1-1).

Cartões Amarelos: Luís Castro, Enamorado (GRE); Cazonatti (MIR).

Cartões Vermelhos: XXXX

MIRASSOL: Walter (Alex Muralha, 46’/1ºT); Igor Formiga, João Victor, Gabriel, Reinaldo; Neto Moura (Cazonatti, 32’/2ºT), Denilson (Walisson, 36’/2ºT), Eduardo; Fernandinho (Shaylon, 32’/2ºT), Edson Carioca, Bruno Santos (Alesson, 18’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace, Marlon; Noriega, Villasanti, Nardoni; Tetê (Jovane Cabral, 16’/2ºT), Carlos Vinícius (Braithwaite, 24’/2ºT), Amuzu (Enamorado, 24’/2ºT). Técnico: Luís Castro.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

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