Vitor Roque e Flaco López serão titulares do Palmeiras em Cuiabá

Abel Ferreira deixou entendido que deve fazer mudanças no time titular do Palmeiras para o jogo da volta contra o Fortaleza. Afinal, ao vencer por 3 a 0 neste domingo, em casa, o Verdão está com a classificação bem encaminhada para as quartas de final do torneio. Apenas se perder por quatro gols de diferença é que o Fortaleza se classificaria diretamente. Para levar a decisão aos pênaltis, o time cearense precisa marcar três gols.

Quando perguntado se mudaria o ataque, desta vez deixando os titulares Arías e Sosa no banco e entrando com Vitor Roque e Flaco López para dar minutagem aos dois últimos — Roque vem de lesão, enquanto López estava com a Argentina na Copa —, Abel respondeu:

“É isso mesmo. Roque vem com rendimento espetacular. Gosto da ideia de ter apoio e profundidade. Mas sorte a minha que tenho quatro ótimos jogadores na frente. O campeonato é longo, tem competições, e preciso de todos eles. Tenho alternativas na frente e agradeço a Leila Pereira por me dar estas opções com boas contratações. Agora o problema é meu, mas é um feliz problema. E para mim é fácil. Escalo com meritocracia.”

Abel Ferreira comenta o jogo do Fortaleza em Cuiabá

Abel brincou quando perguntado sobre o que acha do fato de o Fortaleza ter trocado o mando de campo, deixando de jogar em um Castelão provavelmente lotado para atuar na Arena Pantanal por uma cota de R$ 2,2 milhões. Mesmo ciente de que, em Cuiabá, a torcida adversária será quase toda palmeirense, o treinador comentou sobre esta grande vantagem:

“Eles sabiam que perderiam de 3 a 0 (risos). Mas, falando sério, isso não deveria deixar de acontecer nem para o Fortaleza, nem para qualquer outro time. Mas entendo a parte financeira, pois há uma compensação. Porém, isso tem a ver com regulamentos. Para mim, as equipes deveriam sempre jogar em suas casas.”

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