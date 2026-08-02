Ex-Real Madrid, Xabi Alonso vira a página: “Cicatriz está curada”

Xabi Alonso abriu o jogo sobre sua breve passagem pelo Real Madrid e admitiu falhas na condução da equipe. Em entrevista ao The Athletic, o atual treinador do Chelsea explicou que enfrentou dificuldades tanto na implementação do modelo de jogo quanto na gestão do elenco. Ele destacou que já superou a frustração e que o período fora dos gramados serviu como aprendizado.

“Felizmente, não tenho muitas cicatrizes na minha carreira. Está bem, tenho uma cicatriz, mas ela se cura. Agora que está curada, estou muito motivado e determinado a aproveitar esta nova etapa, como fiz quando comecei no Real Madrid”, afirmou.

O espanhol assumiu o comando do Real em junho de 2025, após se destacar no Bayer Leverkusen. Contudo, sua trajetória em Madri durou pouco: em janeiro deste ano, pouco mais de sete meses depois, deixou o cargo.

Durante o período fora dos gramados, Alonso aproveitou para revisar seu trabalho e identificar pontos positivos, além de perceber o que poderia ter sido conduzido de outra forma.

“Olhando para trás, fico com o que foi positivo e com aquilo que não funcionou. Fui muito autocrítico, pensando no que poderia ter feito melhor, porque as coisas não saíram como esperava. Você aprende com a decepção das coisas que não deram certo e tenta pensar que elas vão melhorar”.

Ele evitou atribuir a saída a um único fator, ressaltando que os problemas estavam distribuídos em diferentes áreas da gestão.

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“Há muitas experiências, a adaptação que precisei fazer, algumas coisas que funcionaram e outras que não, tanto em relação ao jogo quanto à gestão de pessoas. É uma mistura de tudo”.

Xabi Alonso pronto para nova missão

Para recuperar energia, reduziu o contato com o futebol e se afastou temporariamente dos bancos de reservas.

“Usei esse tempo principalmente para recarregar as energias. Como treinador, você precisa estar cheio de energia para alimentar o restante da equipe. É muito importante transmitir paixão e entusiasmo em cada treinamento e em cada plano de jogo. Não assisti a muito futebol. Tratava-se principalmente de cuidar de mim mesmo”.

Em julho, aceitou o convite para iniciar um novo ciclo no Chelsea. Segundo o espanhol, sua visão sobre o momento do clube coincidiu com a dos dirigentes responsáveis pelo projeto esportivo, o que facilitou a decisão de assumir o cargo.

“Eu tinha uma visão do Chelsea de fora. Conseguia enxergar os pontos positivos e também as minhas preocupações. O clube e os diretores esportivos passaram por um processo, com coisas boas e outras que querem corrigir. O mais importante é que fizemos a mesma análise. Caso tivéssemos opiniões diferentes, provavelmente não seria o ponto de partida correto”.

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