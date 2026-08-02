Weverton vê Grêmio superior e valoriza empate na Copa do Brasil

Após arrancar o empate com o Mirassol neste domingo (2), no Estádio Maião, o goleiro Weverton avaliou o desempenho da equipe gaúcha e afirmou que o Tricolor Gaúcho produziu mais oportunidades ao longo dos 90 minutos. Apesar do resultado, o camisa 1 considerou que a igualdade fora de casa mantém o clube em boas condições para decidir a classificação diante de sua torcida.
Mesmo assim, apesar de lamentar o resultado, Weverton ressaltou que o empate preserva as chances gremistas para o confronto de volta. Segundo o goleiro, confrontos eliminatórios exigem uma análise diferente em relação aos jogos de pontos corridos.
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Goleiro destaca vantagem para decisão na Arena
Durante a entrevista, o goleiro reconheceu que a sequência sem vitórias continua incomodando o elenco. O atleta destacou que o Tricolor Gaúcho entrou em campo buscando o triunfo, mas voltou a encontrar dificuldades para transformar as chances criadas em gols. Ao analisar a partida, lembrou que o Mirassol aproveitou praticamente a única oportunidade clara construída na etapa inicial.
“A gente sempre entra no jogo para vencer. Um clube vive de títulos vitórias e quando a gente passa um tempo sem vencer, isso incomoda. Hoje, mais uma vez a gente criou mais que o adversário. No primeiro tempo, eles chegaram uma vez e, portanto, fizeram o gol. É nítido aquela fase que se vive quando temos chances de fazer e não fazemos, eles chegam e fazem”, analisou o goleiro.
Assim, o empate acontece em um momento delicado da temporada gremista. Eliminado recentemente nos playoffs da Sul-Americana, o clube também ocupa o Z4 do Brasileirão e chega ao jogo da volta da Copa do Brasil pressionado pelos resultados recentes. Enquanto isso, o trabalho do técnico Luís Castro segue sendo alvo de cobranças após a sequência de partidas sem vitória.
Grêmio e Mirassol voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (5), às 19h30, na Arena, em Porto Alegre. Quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Caso haja novo empate, independentemente do placar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. A partida marcará um momento importante para o Tricolor, que tenta avançar no torneio nacional e interromper a sequência sem vitórias diante de sua torcida.
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