Nos EUA, Liverpool cai diante do Leeds em último teste da pré-temporada

O Liverpool encerrou sua pré-temporada nos Estados Unidos com derrota por 4 a 2 diante do Leeds, neste domingo (2), no Soldier Field, em Chicago. O amistoso, válido pelo Torneio de Verão da Premier League, teve roteiro movimentado: os Reds abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas sofreram a virada na etapa final.

Logo no início da partida, Chambers colocou o Liverpool em vantagem, e Florian Wirtz ampliou a vantagem pouco depois. No intervalo, ambos os técnicos realizaram diversas substituições para testar opções do elenco.

As mudanças, contudo, favoreceram o Leeds, que passou a controlar o jogo. Brenden Aaronson descontou aos 15 minutos do segundo tempo, e Dominic Calvert-Lewin empatou aos 26′. Pouco depois, Sean Longstaff virou o placar, e Calvert-Lewin voltou a marcar para selar a vitória.

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Com o resultado, o Liverpool retorna à Inglaterra somando duas vitórias e uma derrota na preparação. O Leeds também fecha sua série de amistosos na Terra do Tio Sam com campanha idêntica: dois triunfos e um revés.

Estreia do Liverpool na Premier League

Antes da estreia oficial na temporada, o Liverpool ainda enfrentará o Como e o Monaco. A estreia na Premier League será em 23 de agosto contra o Newcastle. Já o Leeds terá compromissos contra RB Leipzig, Manchester United e Augsburg antes de iniciar sua campanha no dia 22 de agosto diante do Nottingham Forest.

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