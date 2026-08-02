Chape x Cruzeiro termina sem cartões em outro 0 a 0 das oitavas

Boa notícia para Chapecoense e Cruzeiro, rivais neste domingo (2), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, pelo jogo de ida das oitavas de final desta edição da Copa do Brasil. Os times, que empataram sem gols, não vão precisar se preocupar com jogadores suspensos para a próxima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, os futebolistas que foram a campo passaram incólumes pela arbitragem do senhor Raphael Claus (Fifa-SP). Ou seja, ninguém levou cartões durante o cotejo.

Uma rara peleja na qual o árbitro, seus auxiliares e o VAR foram extremamente coadjuvantes. A tecnologia só entrou em ação para anular um gol da Raposa. Não houve, na sequência, muita reclamação por parte dos artistas do espetáculo.

Impecáveis no aspecto disciplinar, Chapecoense e Cruzeiro voltam a se encontrar no jogo de volta das oitavas, na quarta-feira (5), no Mineirão. Quem vencer passa. Se houver empate, os times definem a classificação nesta Copa do Brasil nos disparos dos pênaltis.

Durante os 90 minutos, a Chapecoense cometeu, aliás, 11 faltas contra sete do Cruzeiro. A Raposa, em contrapartida, apresentou mais posse de bola: 59% contra 41% do adversário.

Outro aspecto curioso desta etapa da Copa do Brasil é o placar, provando que os times estão economizando muito. Este foi o quarto placar zerado da rodada. Os confrontos Vasco x Fluminense, Santos x Remo e Atlético Mineiro x Juventude também terminaram sem gols.

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