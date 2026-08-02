“Temos que ser claros. Não foi um jogo brilhante da nossa parte”

Técnico do Cruzeiro, Artur Jorge reconheceu que o time celeste não teve uma boa apresentação contra a Chapecoense, neste domingo (2), em Chapecó, na Arena Condá, pelo jogo de ida das oitavas de final desta edição da Copa do Brasil. A Raposa sofreu e ficou apenas no 0 a 0 com o lanterna do Campeonato Brasileiro.

“Estivemos abaixo das nossas possibilidades, com um ritmo muito lento. Melhoramos um bocadinho no segundo tempo. Parecíamos ter um pouco mais de domínio. Porém, ser dominante com um 0 a 0 não diz muita coisa. Ter a posse de bola não é só uma vantagem. Temos que ser claros. Não foi um bom jogo da nossa parte”, admitiu o treinador bracarense.

Sem querer colocar as desculpas na mesa, Artur Jorge, contudo, lembrou que o time mineiro sofreu com questões físicas no encontro com a Chapecoense.

“Aí entra uma questão fisiológica. Poderíamos ter feito mais no aspecto físico. O intervalo entre um jogo e outro varia entre três e quatro dias. É violento. Sabemos essas condições. O último jogo da Chapecoense foi no dia 25. Nesse período, tivemos duas partidas. Mas, seguramente, daremos a resposta que precisamos”, prometeu o treinador minhoto.

Cruzeiro e Chapecoense, agora, se reencontram na quarta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem vencer avança. Se o empate persistir, os times definem a classificação nos pênaltis.

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