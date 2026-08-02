Luís Castro valoriza empate do Grêmio e trata jogo da volta como “final”

O técnico Luís Castro destacou o desempenho do Grêmio na empate diante do Mirassol e reforçou que a classificação será decidida na Arena. O treinador afirmou que o Tricolor Gaúcho entrou em campo em busca da vitória, mas ressaltou que o confronto permanece completamente aberto para o jogo da volta, quando os gaúchos tentarão garantir vaga nas quartas de final diante da torcida.

Na entrevista coletiva, o português avaliou que o equilíbrio marcou não apenas o duelo em Mirassol, mas também os demais confrontos desta fase da Copa do Brasil. De acordo com o treinador, o Grêmio criou oportunidades, sofreu o gol em um momento de instabilidade, mas conseguiu reagir para buscar o empate.

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Técnico explica mudanças na partida

“O nosso objetivo é classificar para as quartas. A leitura é que essa Copa do Brasil está muito apertada em todos os jogos. Só o Palmeiras abriu mais vantagem. É normal que seja assim em um torneio como esse. Tivemos chances, depois sofremos um gol, nos abalamos, mas não largamos a partida. Queríamos a vitória e veio um empate, que fica abaixo do que queríamos. Mas na quarta teremos uma final”, afirmou.

Luís Castro também detalhou as substituições realizadas durante o segundo tempo. O treinador explicou que as alterações tiveram como principal objetivo renovar o setor ofensivo e aumentar a intensidade da equipe na reta final da partida. Segundo o português, Tetê e Amuzu já apresentavam desgaste físico, o que motivou as mudanças promovidas pela comissão técnica.

“Com as substituições, nós queríamos ter energia para sair para frente. O Tetê já estava bem desgastado fisicamente. Tentamos por mais algum tempo. O Amuzu também estava impossibilitado de fazer todo o jogo. As trocas foram claras neste sentido. O Braithwaite depois para dar outra energia na frente e por mais diagonais longas”, explicou.

Protestos da torcida

Outro assunto abordado pelo treinador foi o protesto realizado por integrantes da torcida organizada antes da partida. Os torcedores estiveram no hotel da delegação para cobrar melhores resultados, mas não foram recebidos por jogadores ou dirigentes. Ao comentar o episódio, Castro afirmou compreender a insatisfação da torcida e ressaltou que cabe ao elenco responder dentro de campo.

“Eles amam o clube e estão no direito de dizer o que entendem. É normal a torcida não estar satisfeita quando os resultados não forem positivos. Vai ser assim enquanto não virarmos a chave com os resultados”, declarou.

Logo depois, o treinador reforçou que seguirá concentrado no trabalho de evolução da equipe, especialmente após a chegada de reforços nesta janela de transferências. O duelo de volta contra o Mirassol acontece na próxima quarta-feira, às 19h30, na Arena. Quem vencer avança para as quartas. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

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