A filosofia de Fabrício Bruno para explicar o empate com a Chapecoense

O Cruzeiro empatou com a Chapecoense por 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó. O resultado frustra. Afinal, a Raposa visitou o lanterna do Campeonato Brasileiro e não conseguiu sair com a classificação encaminhada. Para piorar, o time celeste teve um desempenho abaixo do esperado. Um dos líderes do grupo, Fabrício Bruno filosofou sobre o desempenho fora de casa.

“Jogamos de forma ofensiva e sofremos algumas transições. O que vou falar, então, não fica somente restrito ao futebol. Vale também para a vida. Não há como ter tudo ao mesmo tempo. Precisamos sempre de coragem. Cometemos erros e não conseguimos fazer um gol. Faltou um pouco de inspiração”, expressou o beque.

A vaga ficou aberta com o empate. A Raposa, agora, precisa vencer, na quarta-feira (5), no Mineirão, pelo jogo de volta, para chegar às quartas sem o drama dos pênaltis. Fabrício Bruno, por isso, não perde a confiança em mais um final feliz em séries eliminatórias dos comandados do técnico Artur Jorge.

“Estamos crescendo na temporada e assimilando as ideias do Mister. Precisamos, acima de tudo, muita organização. Não vencemos por mínimos detalhes. Vamos buscar essa classificação com o apoio do nosso torcedor”, completou o zagueiro do Cruzeiro, na zona mista da Arena Condá.

Lateral-esquerdo, Villalba, aliás, não espera um jogo simples em Belo Horizonte.

“Minha visão é que hoje não tem jogo fácil. A Copa deixou claro. Alemanha caiu para o Paraguai. Cabo Verde deu um susto na Argentina. Não há diferença entre os times se você não mostrar a sua superioridade em campo. Ficou aberto”, disse o defensor.

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