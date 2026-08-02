Reinier pede desculpas após punição do Atlético por ofensa a torcedor

Reinier postou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas por xingar um torcedor do Atlético após o empate por 0 a 0 com o Juventude, na Arena MRV, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No pronunciamento, o meia-atacante reconheceu que não deveria ter reagido daquela forma e afirmou que respeita a torcida atleticana.

“Ontem (sábado), depois do jogo, fomos fazer um trabalho no campo e, por conta do resultado, de cabeça quente, acabei xingando um torcedor. Me excedi. Independente do que eu escutei, estou completamente errado. A massa atleticana apoiou, está no direito dela e, por isso, eu queria pedir desculpa a todos”, disse o atleta. O episódio aconteceu no momento em que os reservas do Galo realizavam trabalho físico no gramado depois do apito final. Ao que um torcedor passou a fazer cobranças, Reinier retrucou com a ofensa: “Vai se f*”.

Antes da publicação, o Atlético anunciou a aplicação de uma punição interna ao seu jogador.

Reinier está no clube mineiro desde agosto do ano passado e soma 49 partidas e quatro gols. Atualmente reserva, não marca há quatro meses, o que aumenta a pressão sobre seu desempenho.

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