Matheus Bahia acaba com jejum e vibra: “Consegui desempenhar bom papel”

Matheus Bahia foi um dos protagonistas da vitória do Internacional sobre o Corinthians por 2 a 0, neste domingo (2/8), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi do lateral-esquerdo o primeiro gol do Colorado. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele aproveitou um rebote da zaga paulista após cobrança de escanteio, dominou e bateu colocado, no canto direito de Hugo Souza. Enfim, acabou com um jejum. Afinal, ele não marcava desde 2021, quando defendia o Bahia.

Ao fim da partida, Matheus Bahia, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Internacional, comemorou o momento vivido no clube.

“Estou feliz pelo momento que venho vivendo com esta camisa. Cheguei, consegui jogar e desempenhar. Desde quando cheguei fiz um papel um pouco mais defensivo, mas aos poucos a gente vai pegando o plano de jogo, vai sabendo quando atacar. No lance do gol, fui feliz ali na marcação do rebote do escanteio e, graças a Deus, saiu o meu primeiro gol pelo time. Lógico que a gente respeita os que estão no grupo, mas todo jogador que chega ao clube quer jogar, quer desempenhar. Então eu tive a oportunidade e, graças a Deus, venho correspondendo.”

Matheus Bahia em alta

Matheus Bahia ganhou oportunidades porque o técnico Paulo Pezzolano resolveu utilizar Bernabei não mais como lateral, mas como atacante, praticamente um ponta pela esquerda. O jogador afirma que, além do bom momento individual, a equipe mostrou que o bom resultado diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro — o empate conquistado no meio da semana — não foi por acaso. Segundo ele, a postura do time mudou e a confiança aumentou.

“Acredito que seja um novo momento nosso. A gente virou uma chave muito grande desde o jogo contra o Flamengo. A nossa postura, a nossa forma de jogar está bem diferente, isso é muito nítido. Acho que a gente conseguiu virar uma chave que precisava virar. Agora é seguir com essa pegada, com essa vontade que a gente tem demonstrado nos jogos e com o nosso plano de jogo. Acredito que, daqui para frente, vai dar tudo certo.”

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