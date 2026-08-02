Garro: “Resultado não fala o que aconteceu no campo”

O Corinthians se complicou na Copa do Brasil ao perder para o Internacional por 2 a 0, neste domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Para Garro, no entanto, o placar não é justo.

“Foi um jogo cujo resultado não fala o que aconteceu no campo”, opinou o meia argentino,

Apesar do baque, Garro, porém, não baixa a guarda e conta como o Corinthians deve se portar nos dias que antecedem o reencontro com os gaúchos, na sequência da competição.

“Ainda não acabou, faltam 90 minutos. Sabemos da força da nossa torcida. É falar menos e continuar trabalhando”, resumiu a fera estrangeira.

Em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Internacional, na Arena Neo Química, na próxima quinta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas. Para chegar às quartas sem o drama dos pênaltis,o Timão precisa vencer o Colorado por três gols ou mais de diferença.

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