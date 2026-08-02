Almada prioriza volta à Argentina. Flamengo aguarda

A novela Almada ganha novos contornos a cada dia. Após o estafe do jogador sinalizar com o desfecho positivo para o Flamengo, o meia, agora, prioriza um retorno à Argentina, país que defendeu na última Copa do Mundo. Neste contexto, o River Plate (ARG) ganha força para levar a melhor sobre o Rubro-Negro na concorrência pelo jogador. A família, segundo o site “ge”, foi fundamental para o armador se convencer que o melhor caminho é o retorno a Buenos Aires, não o Rio de Janeiro.

O Flamengo, agora, fica em compasso de espera. No clube, há quem acredita que Almada “mudou de ideia” para os brasileiros subirem a proposta sobre os argentinos.

A oferta do Flamengo bate a do River Plate. Além disso, o projeto do Mais Querido também teria atraído o próprio o meia. No entanto, o hermano sempre colocou à “volta para casa” em primeiro lugar caso não recebesse ofertas da Europa, algo que fez com que o River Plate voltasse à carga pela fera. Almada pertence ao Atlético de Madrid (ESP), clube que pretende vender o jogador nesta janela de transferências internacionais. O Colchonero colocará a vontade do atleta à frente das cifras.

Revelado pelo Vélez Sarsfied (ARG), Almada estava na seleção argentina campeã mundial de 2022. Ele passou por Atlanta United, Botafogo, onde sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileirão, e Lyon (FRA), antes de chegar ao Atlético de Madrid.

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