“Terminamos o jogo de maneira positiva”, ressalta Diniz

O Corinthians ficou em desvantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil ao perder para o Internacional por 2 a 0, neste domingo (2), no Beira Rio, no encontro de ida desta etapa do torneio. Técnico do Timão, Fernando Diniz reclamou de um pênalti não marcado no segundo tempo e ressaltou que a série não está perdida.

“Terminamos o jogo hoje de maneira positiva. Tivemos chance de fazer pelo menos um gol. O goleiro do Internacional fez uma grande defesa. Tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado e volume. Faltou, porém, preencher mais a área durante o primeiro tempo”, afirmou o treinador do Timão.

Diniz confia no histórico em Itaquera

Acreditar tornou-se o verbo preferido na cartilha de Diniz antes do reencontro com os Colorados. A volta está marcada para quinta-feira (6), às 20h, na Arena Neo Química, em São Paulo. O Timão precisa vencer por três gols ou mais de vantagem para passar às quartas de final sem o drama das penalidades máximas.

“Não é uma situação fácil. Procurar fazer nosso melhor. Já fizemos ótimas partidas em casa, o mínimo é acreditar. O time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem uma grande equipe, bem treinada. Temos que acreditar até o final e fazer o nosso melhor”, completou o treinador.

Para o treinador, os desfalques, principalmente o de Yuri Alberto, lesionado, não pesaram sobre a jornada infeliz do Corinthians no Rio Grande do Sul.

“Temos condições de se ajudar e buscar soluções com o que temos. Não adianta olhar para trás, ninguém queria. Todo mundo sabe o tamanho de um jogador como o Yuri Alberto. O Labyad estava vivendo o melhor momento dele no Corinthians e machucou. Acredito no potencial do grupo”, analisou.

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