Torcida do Colo-Colo celebra com entusiasmo a chegada de Vozinha ao Chile

O goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, desembarcou no Chile neste domingo (02/8) para se integrar ao Colo-Colo, seu novo clube. Apesar de o anúncio da contratação ter ocorrido no dia 24 de julho, o arqueiro se deparou com uma série de empecilhos para viajar. Contudo, ele manteve o compromisso e recebeu uma recepção calorosa dos torcedores no aeroporto.

Em grande fase na temporada, o Colo-Colo lidera o campeonato nacional com ampla vantagem sobre a Universidad de Chile. Isso, aliás, reforça o clima festivo para a chegada de Vozinha, celebrada nas redes sociais do clube.

Na última temporada, o goleiro estava sem contrato após defender o Chaves, da Segunda Divisão de Portugal. Sua carreira ganhou destaque internacional na Copa do Mundo, quando brilhou na estreia de Cabo Verde contra a Espanha, garantindo o empate sem gols. A seleção africana, estreante em Mundiais, surpreendeu ao avançar para a fase eliminatória e protagonizou um duelo épico contra a Argentina, caindo apenas na prorrogação por 3 a 2.

Apesar da idolatria pelo apelido “Vozinha’, o regulamento da ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile) proíbe o uso de alcunhas nas camisas. Assim, o goleiro terá de optar por um de seus sobrenomes — Évora ou Dias — para estampar no uniforme oficial.

Vozinha se mueve en Jetour por la ciudad ️️ — Vozinha gets around the city in a Jetour in Chile ️️ — Vozinha circula pela cidade num Jetour no Chile ️️ pic.twitter.com/csUbW3QH5l — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

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