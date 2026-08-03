E Xerém? Base perde espaço com Zubeldía no Fluminense

Desde que chegou ao Fluminense, Luis Zubeldía recebe críticas pela pouca utilização dos jogadores da base. Contratado em 2025, o treinador argentino formou uma espinha dorsal com jogadores experientes para levar o time à Libertadores e brigar pelo título da Copa do Brasil. Em 2026, havia a expectativa que os jovens recebessem mais espaço. Mas não aconteceu.

Nem mesmo os problemas físicos fizeram o treinador mudar sua filosofia. Recentemente, o Fluminense sofreu quatro baixas por lesões na defesa (Thiago Silva, Freytes, Jemmes e Millán não ficaram à disposição contra o Vasco). Dessa forma, Zubeldía apostou em Ignácio e Igor Rabello. Por outro lado, o jovem Davi Schuindt saiu rumo ao AVS, da segunda divisão de Portugal.

“Davi (Schuindt) era nosso sexto zagueiro (…) Jogadores juvenis podem ficar esperando as oportunidades ou ter experiência fora e voltar. Tomamos a decisão. Ele vai ter uma experiência fora (do Fluminense). Não pensávamos que teríamos quatro zagueiros fora (do jogo por lesão). Se tiver algum juvenil para subir imediatamente, vamos subir. Hoje não achamos”, disse Zubeldía após o jogo contra o Vasco.

Em 2026, o técnico Luis Zubeldía chegou a ficar quase quatro meses sem utilizar nenhum jogador da base. Jovens como o lateral-direito Julio Fidelis e os atacantes Matheus Reis, Riquelme Felipe e Wesley Natã fizeram até a pré-temporada. Entre eles, apenas Riquelme Felipe foi utilizado mais vezes, mas jogou apenas sete jogos. No amistoso contra o Bahia, por exemplo, atuou apenas 20 minutos.

Jovens foram observados durante a Copa do Mundo

Durante o período sem jogos por causa da Copa do Mundo, o técnico Luis Zubeldía aproveitou para acompanhar de perto os jovens talentos de Xerém. Assim, três nomes subiram e foram integrados ao profissional: o goleiro Gustavo Félix, o volante Ruan Sales e o lateral-esquerdo Vagno. O trio foi bem avaliado pela comissão técnica e vão começar o processo de transição.

“Aproveitei para testar alguns jovens jogadores que vêm treinando com o time. Queria avaliar essa atuação desses jovens que estão subindo da base, que vêm jogando e entraram no campo. Claro que vamos estar abertos a colocar jovens. É um processo que temos que acompanhar. E na medida que tivermos a possibilidade, vamos dar para eles oportunidades”, afirmou o treinador após o amistoso com o Nova Iguaçu.

O treinador, aliás, promoveu a estreia do volante Ruan Sales no amistoso contra o Nova Iguaçu. Além disso, o lateral-esquerdo Vagno voltou a receber uma chance no profissional no mesmo jogo. No ano passado, ainda sob o comando de Renato Gaúcho, atuou em uma partida da Sul-Americana. Contudo, não chegou a ser integrado ao elenco profissional.

A falta de oportunidades de Zubeldía para a base gera incômodo entre os torcedores. Afinal, o Fluminense é dono de uma das maiores bases do país e tem uma identidade ligada à formação de jogadores. Assim, a baixa minutagem para os jovens vem aumentando a cobrança sobre o treinador. E não faltam exemplos de que o sucesso do clube passa por Xerém.





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