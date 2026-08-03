Botafogo monitora mercado e prioriza zagueiros para fechar janela

Após anunciar seis reforços para a sequência da temporada, o Botafogo ainda busca pelo menos mais um. Assim, o Glorioso prioriza a busca por zagueiros para fechar a janela de transferências. O técnico Franclim Carvalho, aliás, já definiu o perfil ideal e já aprovou os nomes monitorados pelo departamento de futebol alvinegro, de acordo com o “ge”.

O Botafogo busca um zagueiro mais experiente para reforçar o setor. O Alvinegro perdeu Barboza para o Palmeiras e rescindiu com Bastos, ficando refém de um “líder” no sistema defensivo. Sem eles, o venezuelano Ferraresi assumiu a posição e lidera os jovens Justino, Anthony e Herick. Recentemente, o Glorioso contratou Lucas Monzón. Mas não deve parar por aí.

A ideia é contratar pelo menos mais um zagueiro e aumentar as opções do técnico Franclim Carvalho. O Botafogo não deve se limitar a um zagueiro “construtor” e com apoio na saída de bola. Dessa forma, a tendência é buscar um nome que tenha velocidade e sucesso nos duelos aéreos, com características diferentes dos nomes à disposição no elenco.

O principal alvo era Mbemba, que defendeu a República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026. Porém, o jogador não se animou com a possibilidade de jogar no Brasil e as conversas não avançaram. O Alvinegro também fez sondagem por Nathan Silva, ex-Atlético e atualmente no Pumas, do México, mas também não teve avanço nas negociações.





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