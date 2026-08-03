Abel Ferreira revela novo problema físico de Paulinho no Palmeiras

Paulinho esteve à disposição de Abel Ferreira no banco de reservas durante o jogo deste domingo (2), diante do Fortaleza, pela Copa do Brasil. Contudo, apesar de estrar relacionado e, teoricamente, pronto para jogar, o atacante sequer foi utilizado pelo técnico.

Após a partida, Abel Ferreira revelou que Paulinho está novamente lesionado. Contra o Atlético-MG, o atacante havia sentido uma entorse no tornozelo e ficou de fora do jogo diante do Vitória, no meio de semana.

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Já neste fim de semana, Paulinho reclamou de dores na posterior da coxa no último treinamento antes da partida, mas pediu para ser relacionado mesmo assim. No entanto, ainda no aquecimento, voltou a sentir um incômodo no local e, sendo assim, não foi utilizado por Abel Ferreira, que explicou a situação posteriormente.

“Ontem (sábado), no treino, ele teve uma dor no adutor, falou comigo e com o doutor: ‘Mas eu quero ir, eu quero ir para o jogo’. Nós levamos para o jogo. No aquecimento, também não se sentiu muito confortável. Portanto, também vamos fazer uma nova avaliação”, revelou Abel.

A sina de Paulinho

Desde que chegou ao Palmeiras em 2025, Paulinho tem convivido com diversas lesões e virou um desfalque quase certo para o Verdão. Ao chegar, ficou três meses sem jogar por conta de uma fissura na canela direita. Pouco tempo depois, o atacante foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita, ficou 10 meses em recuperação e retornou apenas em maio deste ano. Ao todo, o atacante tem apenas 25 jogos com a camisa do Palmeiras, com cinco gols e duas assistências.

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