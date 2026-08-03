Leilão de Neymar: veja horário, itens exclusivos e as estrelas confirmadas no evento

Neymar promove nesta segunda-feira (3), a sexta edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. A partir das 19h30 (de Brasília), o Suhai Music Hall, em São Paulo, receberá empresários, artistas, atletas e convidados para uma noite dedicada à arrecadação de recursos para o projeto social. Além disso, a ESPN e o plano Premium do Disney+ transmitirão ao vivo o tapete verde do evento.

O leilão celebra os 11 anos do Instituto Neymar Jr., localizado em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Atualmente, o projeto impacta mais de 12 mil pessoas e, neste ano, colocará mais de 15 lotes exclusivos à disposição dos participantes. Entre eles, aparecem peças históricas, artigos autografados e experiências ao lado de grandes nomes do esporte e do entretenimento.

João Fonseca, Alex Poatan e Ronaldo Fenômeno estão entre as personalidades que participam dos lotes especiais. Além disso, o evento oferecerá encontros exclusivos, experiências esportivas e itens considerados verdadeiras relíquias para colecionadores.

Itens do leilão do Instituto Neymar

A edição deste ano reúne alguns dos lotes mais exclusivos já apresentados pelo Instituto Neymar Jr. Entre os destaques, está uma camisa da reedição do tricampeonato mundial de 1970 autografada por Pelé e Neymar.

Os participantes também poderão disputar uma experiência de fim de semana na casa de Neymar, em Mangaratiba (RJ), com transporte de helicóptero, encontro com o jogador e acesso ao kartódromo particular.

Outro lote inclui uma partida gamer presencial com o camisa 10, além de uma cadeira Flexform edição limitada e um fone de ouvido Aiwa especial. Da mesma forma, haverá uma partida de pôquer com Neymar utilizando a exclusiva mesa “The Prince Legacy Private Poker Edition”.

Além disso, o leilão contará com um simulador “The Prince Racing” e uma experiência na Nascar ao lado do piloto Vitor Genz. Já entre os lotes mais exclusivos, estarão uma visita ao Cristo Redentor ao nascer do sol, um álbum completo da Copa do Mundo de 2026 e uma raquete autografada por João Fonseca, acompanhada de um encontro com o tenista. Também fazem parte da lista a obra única “Exclusive Tribute to Neymar Jr.”, um treino em quadra com Ronaldo Nazário e uma Impossible Bottle SGC autografada, acompanhada de um jantar com o camisa 10.

Além disso, os participantes poderão disputar uma camisa do Barcelona assinada por Messi, Suárez e Neymar, a experiência Grid House Miami durante o GP de Miami de 2027, um dia ao lado de Charles do Bronx, uma experiência com Alex Poatan nos Estados Unidos e um jogo em uma quadra oficial do Rio Open. Por outro lado, o leilão ainda oferecerá a joia “O Cetro do Rei Pelé”, criada por Pedro Yossef em homenagem ao maior jogador da história.

Thiaguinho, Ronaldo e outras estrelas marcam presença

O leilão também reunirá uma série de personalidades do esporte, da música e da televisão. Entre os convidados confirmados, estão Thiaguinho, responsável por um dos shows da noite, Claudia Leitte, Ana Maria Braga, Faustão, Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Ronaldo Fenômeno e Denílson.

Dessa forma, o evento promete unir entretenimento, solidariedade e grandes experiências em uma das principais ações beneficentes promovidas por Neymar desde a criação do Instituto, em 2015.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook