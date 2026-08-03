Fernanda Gentil fecha com emissora nos EUA e retorna à TV aberta; veja nova equipe

Fernanda Gentil é o mais novo nome da TV Connect USA para um trabalho voltado à comunidade brasileira nos Estados Unidos. Com o acordo, a jornalista volta à televisão aberta após deixar a Globo em março de 2023, depois de 15 anos na emissora. A comunicadora chamou atenção do canal norte-americano em meio à repercussão alcançada na cobertura da Copa do Mundo 2026 pela CazéTV.

O primeiro compromisso fixo de Fernanda está marcado para o programa Breaking Fast, apresentado por Viviane Romanelli. A atração costuma abordar sobre cotidiano, imigração, dicas de emprego, viagens, comportamento e cultura. Geralmente, há quadros de entrevistas e culinária. Gentil também gravará conteúdos para outras programações da grade.

Segundo dados da empresa, a TV Connect USA alcança cerca de 12 milhões de pessoas no país e está em larga expansão. Fernanda chegará para complementar um time que já conta com Paulo Sérgio, sócio-fundador e apresentador do principal telejornal da emissora, Viviane Romanelli e a jornalista esportiva Gabi Pasqualin.

O canal ainda fechou um acordo com Amaury Jr., previsto para iniciar na emissora neste mês, para cobertura de um evento especial promovido pela empresa.

Convite à Fernanda Gentil

Dony de Nuccio, sócio majoritário da TV Connect USA e ex-âncora do Jornal Hoje e do Jornal Nacional, ambos da Globo, recepcionou o reforço na emissora. Em vídeo, ele definiu Fernanda como “um dos nomes mais carismáticos da comunicação brasileira”.

O convite para TV aberta norte-americana chegou após a visibilidade conquistada pela repórter durante a última Copa. Contratada pela emissora da LiveMode para o time da CazéTV, a jornalista trabalhou como uma das repórteres in loco na América do Norte. Ela, inclusive, protagonizou um dos momentos de maior repercussão da participação do Brasil no Mundial: uma entrevista com Casemiro.

A entrevista com Casemiro logo após a eliminação da Seleção Brasileira para Noruega, nas oitavas de final. Questionado pela jornalista sobre as milhões de crianças que depositam no futebol a esperança de mudar de vida, o meia se emocionou e chorou durante a entrevista.

Apesar da nova casa, a comunicadora mantém vínculo com a CazéTV até, ao menos, 2028. Ela estará na equipe da Copa do Mundo feminina, marcada para o Brasil em 2027, e dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

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