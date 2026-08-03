Vasco mostra evolução e começa se adaptar a Pedro Emanuel

O Vasco começou a ganhar a cara do técnico Pedro Emanuel. Contratado para substituir Renato Gaúcho, o treinador português não teve muito tempo de adaptação, mas já conseguiu atingir o primeiro objetivo a curto prazo: ficar jogos consecutivos sem sofrer gols. Afinal, a marca foi alcançada no empate sem gols com o Fluminense, no sábado (1), no Maracanã, pela Copa do Brasil.

Foi a primeira vez na temporada que o Vasco ficou dois jogos consecutivos sem sofrer gols. Após tropeçar nos três primeiros jogos, o técnico português emendou uma sequência de uma vitória e um empate, sem ser vazado. Além disso, o Cruz-Maltino ainda ficou vivo na disputa por uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Dessa forma, a classificação pode consolidar o início do trabalho.

Por outro lado, Pedro Emanuel ainda precisa resolver um problema no ataque — que assombrou o antecessor Renato Gaúcho. Contratados no início deste ano, Spinelli e Brenner chegaram para os lugares de Vegetti e Rayan. Contudo, não conseguiram se firmar. Além deles, ainda há David como opção, mas que também peca na falta de consistência e não marcou tantos gols na temporada.

O Vasco volta a enfrentar o Fluminense na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar sem gols na primeira partida, o Cruz-Maltino joga por uma vitória para avançar às quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.





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