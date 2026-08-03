Flamengo aguarda por reforços e corre contra o tempo

O Flamengo terá uma semana decisiva por reforços. O Rubro-Negro aguarda a definição do futuro do meia Thiago Almada e espera receber novidades nos próximos dias para dar sequência ao planejamento da temporada. O problema, no entanto, é o tempo curto para fazer mudanças na lista da Libertadores. Afinal, o clube tem até o próximo sábado (8) para realizar cinco trocas.

A diretoria corre contra o tempo para definir os reforços nesta semana. O Flamengo sonha com a contratação de Thiago Almada, mas o meia argentino prioriza o River Plate, da Argentina. Dessa forma, o Rubro-Negro só deve avançar em outras negociações após a definição do futuro do meio-campista, de acordo com o “ge”.

A contratação de um meia era o principal pedido do técnico Leonardo Jardim para a sequência da temporada. Afinal, o treinador português vê a necessidade de ter uma opção para substituir Arrascaeta, que vem sofrendo com problemas físicos em 2026. Além disso, o comandante também pediu m centroavante e um ponta — esta última considerada uma posição carente no elenco.

A definição do futuro de Thiago Almada pode impactar numa possível negociação por Luiz Henrique. O atacante está no radar, mas o Zenit não costuma facilitar a saída dos seus jogadores. Dessa forma, o Flamengo está ciente que precisará fazer um alto investimento para chegar a um acordo com o clube russo. Além dele, há outros nomes monitorados pelo departamento de futebol.

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