Imprensa aponta nova data e local do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

Os rumores de que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez teriam se casado em segredo no último fim de semana ganharam um novo capítulo. Agora, a imprensa internacional voltou atrás e passou a divulgar que o casal ainda não oficializou a união. Segundo o tabloide britânico The Sun, o casamento está marcado para o próximo sábado (8), na Ilha da Madeira, terra natal do atacante português.

De acordo com a publicação, a cerimônia acontecerá na Catedral do Funchal, capital da Madeira. Em seguida, a recepção dos convidados será realizada no Savoy Palace, hotel cinco estrelas localizado nas proximidades da igreja.

Além disso, o jornal afirma que parte da estrutura do hotel foi reservada exclusivamente para o evento. Dois andares e algumas áreas comuns teriam sido bloqueados para receber familiares e convidados durante o fim de semana da celebração.

Ainda conforme o The Sun, a escolha da Madeira reforça a forte ligação de Cristiano Ronaldo com a região onde nasceu e iniciou sua trajetória no futebol. O local sempre teve significado especial para o jogador e, por isso, teria sido escolhido para um dos momentos mais importantes de sua vida pessoal.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez começaram o relacionamento em 2016, quando o atacante ainda defendia o Real Madrid. O casal anunciou o noivado em agosto do ano passado, após quase uma década juntos. O português revelou que pretende oficializar a união apenas depois da Copa do Mundo de 2026.

“Planejamos para depois da Copa do Mundo, com o troféu. […] Espero chegar ao meu casamento com o troféu de campeão”.

Até o momento, nem o jogador nem a modelo comentaram oficialmente as novas informações divulgadas pela imprensa internacional.

Em meio aos rumores, Cristiano Ronaldo e Georgina curtem férias na Espanha

Além disso, em meio aos rumores, Georgina Rodríguez publicou, na última sexta-feira (31), novos registros das férias em família ao lado de Cristiano Ronaldo. Dessa forma, o casal aproveita os últimos dias de descanso em Palma de Maiorca, na Espanha, antes da reapresentação do atacante ao Al-Nassr após a Copa do Mundo.

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