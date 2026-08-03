Cautela e cuidado: a postura do Corinthians sobre a lesão de Yuri Alberto

Artilheiro do Corinthians na temporada com oito gols, o atacante Yuri Alberto está fora de combate em um momento decisivo das competições de mata-mata. Na última quinta-feira, dia 30 de julho, em jogo do Brasileirão diante do Athletico-PR, Yuri sofreu uma lesão muscular grau 2 na parte posterior da coxa direita e ainda não tem prazo para retornar.

A lesão de Yuri veio em um momento decisivo para a temporada do Corinthians. O Timão está no meio das oitavas de final da Copa do Brasil, e já na próxima semana, joga também as oitavas da Libertadores, contra o Rosário Central, da Argentina. Sendo assim, a tendência é que Yuri Alberto seja o grande desfalque nestas partidas.

LEIA MAIS: “Terminamos o jogo de maneira positiva”, ressalta Diniz após Internacional x Corinthians

Ao ser perguntado sobre um possível retorno de Yuri Alberto para estes próximos jogos, Fernando Diniz foi taxativo e adotou um tom de cautela para falar sobre a recuperação do atacante. O treinador afirmou que não vai pular etapas para ter o artilheiro, e que sua liberação vai depender do departamento médico do Timão.

“Não tenho a informação da gravidade com precisão ainda. Ele teve uma lesão muscular e lesão muscular sempre requer cuidado. Eu não tenho o tempo exato de lesão. Também não sei se o departamento vai informar, porque, se fala que é um tempo muito grande, depois se recupera antes”, iniciou o treinador, que completou seu pensamento:

“Lesão muscular tem um prognóstico por conta da lesão, mas tem a recuperação muito específica de cada jogador. Então, é muito difícil fazer prognóstico. Eu espero que o Yuri volte o quanto antes, porque ele é um jogador que ajuda muito o time em muitas questões”, destacou Diniz.

Sem Yuri Alberto na quinta-feira (6), o Corinthians terá que virar o confronto diante do Internacional na Copa do Brasil. Após perder por 2 a 0, o Timão tem vencer por três gols de diferença para se classificar para as quartas de final. Na Libertadores, o Timão enfrenta o Rosário Central, da Argentina, em duelos de ida e volta, no dia 13 de agosto como visitante, e no dia 20 como mandante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.