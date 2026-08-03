Vini Jr se reapresenta ao Real Madrid em forma “excepcional”

Vini Jr está de volta. Em meio a indefinição sobre o seu futuro, o atacante se reapresentou nesta segunda-feira (3), no CT Valdebebas, em Madri, e iniciou a pré-temporada com o Real Madrid. Assim, o jogador passou por exames médicos, realizou atividades em campo com o elenco e apresentou uma condição física “excepcional”, segundo o jornal espanhol “AS”.

No primeiro dia de pré-temporada, Vini Jr teve o seu primeiro contato com o técnico José Mourinho. Durante as férias do atacante, aliás, o treinador português fez ligações para tentar convencê-lo a renovar o contrato e ressaltou a sua importância para o Real Madrid. No CT, os dois se cumprimentaram, conversaram e trabalharam sem nenhum problema.

Vini Jr recebeu uma semana a mais de férias do que outros companheiros que disputaram a Copa do Mundo de 2026. O motivo foi por causa do desgaste físico da última temporada, afinal, o brasileiro possui uma das maiores médias de minutos do time. Isso, no entanto, não o impediu de ir a campo no primeiro dia. Assim, realizou trabalho físico controlado e progressivo.

O Real Madrid espera definir o futuro de Vini Jr antes do início da próxima temporada. O atacante, de 26 anos, tem contrato até junho de 2027. Ou seja, ele pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. Dessa forma, o clube espanhol tenta chegar a um acordo pela renovação para evitar o risco de perder um dos principais ativos de graça.

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