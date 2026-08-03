Entenda a crise migratória em Ceuta que terminou com a morte de jogadora marroquina

A morte da jogadora marroquina Faten Ben Amar El Azizi, considerada das grandes promessas do futebol feminino local, provocou consternação em Marrocos e colocou o esporte no centro de uma das maiores crises migratórias recentes entre Marrocos e Espanha. Assim como outras vítimas, a atleta morreu ao tentar chegar em Ceuta a nado, durante uma travessia em massa que levou dezenas de milhares de pessoas ao território autônomo espanhol.

Após a notícia da morte, colegas e clubes por onde Faten passou se mobilizaram em uma série de homenagens à atleta. O Maghreb Atlético Tetuán (MAT), equipe que a atleta representou por um período, divulgou uma nota de pesar e lamentou que o sonho da jovem tenha “terminado antes mesmo de começar”. Ainda segundo o comunicado, a jogadora “buscava apenas uma vida melhor e um futuro que acreditava estar do outro lado da fronteira”.

A tragédia aconteceu durante uma tentativa de entrada em massa no território espanhol, registrada na quinta-feira (30). Cerca de 60 mil africanos nadaram em direção ao enclave espanhol, e a travessia provocou uma nova crise migratória no norte da África, além de um conflito político na União Europeia.

Motivações para o cenário de crise migratória

Três pilares estimularam milhares de pessoas a realizarem a travessia a nado rumo a Ceuta. Primeiro, redes de tráfico humano espalharam informações falsas de que as fronteiras marítimas entre Marrocos e a União Europeia estavam abertas e sem vigilância.

Em paralelo, uma decisão recente do Supremo Tribunal da Espanha, que proibiu deportações imediatas e forçadas no mar, também criou a expectativa de que qualquer pessoa que chegasse ao solo europeu poderia pedir asilo sem “devoluções a quente (deportações imediatas no mar)”. Essa mudança burocrática sobrecarregou a infraestrutura de acolhimento de Ceuta, causando um colapso logístico devido ao grande volume de processos simultâneos.

Condições da travessia

As condições enfrentadas durante o percurso explicam parte do número elevado de mortes: 72 até o momento. Sem equipamentos de segurança, os marroquinos precisaram lidar com águas frias, correntes fortes do Mar Mediterrâneo, além do esforço para atravessar os molhes e as cercas fronteiriças. A exaustão e os afogamentos provocaram dezenas de vítimas.

“O último dado que temos é de 72 [corpos recuperados]”, declarou o delegado do governo em Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Segundo o El País, porém, as autoridades espanholas informaram sobre a recuperação de 88 corpos nas águas, com boa parte ainda no necrotério para autópsia. As buscas continuam.

Após a chegada repentina dos migrantes, Ceuta iniciou um processo de retorno à normalidade. Nesse domingo (2), policiais e tropas espanholas patrulhavam as ruas do enclave, enquanto poucos migrantes permaneciam no território. Parte daqueles que atravessaram a pequena cerca fronteiriça voltou voluntariamente ao Marrocos nas últimas 48 horas.

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