Richarlison tem futuro incerto e pode deixar o Tottenham

Richarlison pode deixar o Tottenham ainda nesta janela de transferências. Após a vitória sobre o Chelsea por 2 a 1, no último sábado (1), em amistoso de pré-temporada, o técnico Roberto de Zerbi colocou em dúvida a continuidade do atacante brasileiro no clube londrino. Dessa forma, o treinador italiano revelou que o jogador pede, às vezes, para sair.
“Não sei (sobre a permanência de Richarlison). Às vezes ele diz que fica, às vezes que sai. Temos que conversar de qualquer forma, não há nenhum problema. Ele é um cara muito legal (…) Como jogador, como pessoa, sua atitude e comportamento são incríveis, mas no final temos que respeitar o que ele quiser fazer. Não é muito fácil encontrar outro atacante como o Richarlison”, disse.
Richarlison tem contrato com o Tottenham até junho de 2027. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. O clube londrino ainda não decidiu se vai renovar e avalia negociá-lo nesta janela de transferências, já que seria a última chance sem correr riscos de perdê-lo de graça. Na última temporada, o camisa 9 disputou 43 jogos, marcou 12 gols e deu cinco assistências.
Contratado em 2022, Richarlison chegou ao Tottenham após passagens de destaque por Watford e Everton, da Inglaterra. Na época, o atacante custou 50 milhões de libras (aproximadamente R$315 milhões). Porém, o brasileiro não conseguiu atingir todas as expectativas, sofreu com problemas físicos e sentiu o peso de substituir Harry Kane. Ao todo, soma 133 jogos, 32 gols e 15 assistências.
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