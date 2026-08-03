Atacante do São Paulo recebe alta após acidente de carro: “Estou bem”

Passado o susto, está tudo bem com o atacante Lucca. Após sofrer um acidente automobilístico no último sábado (01/08), ao deixar o CT da Barra Funda, o atacante de 19 anos recebeu alta hospitalar na noite de domingo, e vai passar por um tratamento conservador na sua recuperação.

Lucca voltava para casa após participar do jogo-treino entre São Paulo e Ituano, no último sábado, no CT da Barra Funda, e acabou se envolvendo em um acidente de carro que culminou em uma fratura na mandíbula. Além da lesão, o atacante também teve que passar por sutura no queixo.

Após a opinião de um médico especialista em cirurgias buco-maxilo-facial, foi decidido que Lucca terá uma recuperação de tratamento de forma conservadora. Sendo assim, o atacante será desfalque do São Paulo por tempo indeterminado.

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Em um post nas redes sociais, Lucca se pronunciou e tranquilizou os torcedores sobre seu estado de saúde. O atacante de 19 anos afirmou estar bem, apesar do grande susto, e que logo mais estará de volta aos gramados.

“Passando para tranquilizar vocês sobre o ocorrido de ontem. Acabei sofrendo um acidente, fraturei o osso do côndilo, na mandíbula e tive que fazer uns 25 pontos na boca. Poderia ter sido muito pior. Agradeço a todos vocês pelas mensagens de carinho, orações, dizer que estou bem. Tive alta no hospital, já estou em casa. Queria agradecer também ao São Paulo, por tudo que sempre fizeram por mim, os médicos, staff, comissão e atletas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz na Bíblia. É o que eu creio. Vai dar tudo certo”, disse o atacante.

Lucca estreou no time profissional do São Paulo em 2025, e desde então, fez 26 jogos pelo Tricolor, sendo sete deles como titular. O atacante tem apenas um gol marcado, contra o Libertad, do Paraguai, na Libertadores.

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