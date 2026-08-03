Denúncia do STJD surpreende Maurício, do Palmeiras: “Não sou maldoso”

Após disputar a Copa do Mundo com o Paraguai, o atacante Maurício retornou ao Palmeiras e está vivendo grande fase. Com quatro gols em quatro jogos, o jogador tem sido a grande arma do Verdão neste pós-Copa, mas um fato para além da bola na rede também teve Maurício como protagonista.

No jogo contra o Vitória, na última quarta-feira (29), Maurício acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Cacá, e apesar de ter recebido apenas um cartão amarelo pelo lance, o atacante foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça de Desportiva (STJD).

A denúncia por parte do STJD chamou atenção do atacante, que afirmou ter ficado suspreso com a postura do Tribunal, mas admitiu que está tranquilo em relação ao processo por conta do seu histórico dentro de campo.

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“Me pegou um pouco de surpresa. Não achava que ia acontecer tudo o que aconteceu e segue acontecendo. Recebi isso de uma forma um pouco estranha, triste. Não sou um jogador maldoso, nunca fui e nunca vou ser. Isso fala pela minha carreira”, disse Maurício na zona mista após Palmeiras x Fortaleza.

Apesar de se defender ao falar com a imprensa, Maurício afirmou que a sua defesa está nas mãos do setor jurídico do Palmeiras, que vai cuidar do assunto da melhor forma possível.

“Nunca agi com maldade ou com a intenção de machucar o adversário. Houve outros lances na própria rodada que geraram cartão amarelo e outros nem isso, lances interpretativos, e não foram denunciados. Só o meu. Mas isso deixo para o Palmeiras, que vai fazer a nossa defesa”, finalizou.

O lance de Maurício, inclusive, foi um dos lances que geraram uma “guerra de notas oficiais” por parte de Vitória, Palmeiras e Flamengo. Nos últimos dias, os clubes têm trocado farpas nas redes sociais e o lance do atacante foi um dos argumentos dos clubes rubro-negros.

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