Memphis Depay comenta live de Neymar e faz proposta inusitada; veja

Neymar protagonizou um momento descontraído nas redes sociais ao abrir pacotes de cartas de Pokémon ao lado do filho, Davi Lucca, durante uma transmissão ao vivo no Instagram. No entanto, quem roubou parte da atenção dos torcedores foi Memphis Depay, que apareceu no chat da live e fez uma promessa ao camisa 10 do Santos.

Enquanto Neymar e o primogênito mostravam as cartas aos seguidores, o atacante holandês, que está perto de renovar contrato com o Corinthians, comentou em inglês: “Vou levar alguns pacotes vintage lacrados para São Paulo. Vamos abrir juntos”.

A mensagem, que faz referência aos raros pacotes lacrados de cards colecionáveis da franquia japonesa, rapidamente repercutiu entre os fãs, já que ambos são conhecidos por compartilhar a paixão pelo universo Pokémon.

Além disso, Memphis também elogiou o momento em família vivido pelo brasileiro durante a transmissão.

“Ver o Neymar com o filho em uma live é algo bonito. Isso mostra que, além de ser um grande jogador, ele é um pai incrível. Eu gostaria de ter uma interação semelhante com meu filho no futuro.”

A live também contou com a presença dos “parças”, grupo de amigos que costuma acompanhar Neymar em diferentes momentos fora dos gramados.

Veja:

Memphis marcando com Neymar pra abrir alguns pacotes de cards pokemón juntos. pic.twitter.com/VmNIsX0PAQ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 2, 2026

Bruna Biancardi mostra bastidores da transmissão de Neymar

Enquanto isso, Bruna Biancardi revelou os bastidores da live nos Stories do Instagram. Enquanto Neymar e Davi Lucca abriam cartas de Pokémon, a influenciadora se divertia com Mavie em uma atividade de corte e colagem.

“Nós e eles”, escreveu Bruna ao comparar os momentos.

“Coisas de meninas e coisas de menino. Eles abrindo carta de ‘Pokémon'”, brincou. Ao fundo, Neymar comemorava ao encontrar uma carta do personagem: “Pikachu”.

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