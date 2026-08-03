Federação Inglesa vai retirar apoio à reeleição de Infantino

A Federação Inglesa de Futebol (FA) decidiu retirar seu apoio à reeleição de Gianni Infantino como presidente da Fifa. O motivo seria o plano de criar uma empresa para vender ações das competições da entidade máxima. Dessa forma, a federação enviará uma carta comunicando a decisão, segundo a imprensa inglesa.

Gianni Infantino recuou da decisão após a rejeição da grande maioria dos apoiadores. A Uefa, Concacaf e AFC foram as primeiras a se manifestar de forma contrária a ideia. A Conmebol, por outro lado, não se manifestou. Assim, as federações filiadas à Uefa estão preparando uma retirada em massa do apoio a Infantino.

A decisão da Federação Inglesa de Futebol tem muito impacto. Afinal, os ingleses já tinham aliado com Infantino um acordo para sediar a Copa do Mundo feminina em 2035. Porém, a história mudou por causa da ideia “sórdida”. Em nota no último sábado, a FA cobrou uma “revisão completa e rigorosa da liderança e governança da Fifa”.

A ideia de Infantino era criar a Fifa Forward Enterprise (FFE), uma subsidiária com controle majoritário da Fifa e participações minoritárias de investidores. O objetivo era arrecadar até 4,2 bilhões de dólares (R$ 21,5 bilhões). Porém, o presidente recuou da ideia por causa da forte rejeição. Além dos ingleses, a Federação Galesa e a Federação Finlandesa já tomaram a mesma decisão.

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