Chape x Cruzeiro: Bolasie sofre lesão rara no pâncreas e é internado

O atacante Bolasie, da Chapecoense, sofreu uma lesão no pâncreas durante a partida contra o Cruzeiro, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no último domingo (2). Por precaução, o jogador congolês precisou ser internado.

Aos 37 anos, Bolasie deixou o campo ainda no intervalo, depois de um choque com Kaique Kenji, do Cruzeiro, aos 46 minutos da primeira etapa. O lance ocorreu dentro da área do Verdão do Oeste, quando o atacante tentou afastar a bola e recebeu uma pancada na região abdominal. Com fortes dores no campo, ele recebeu atendimento médico imediato.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

Depois de passar por avaliação da equipe médica da Chapecoense, a qual se constatou a lesão, decidiu-se por encaminhar o jogador para o hospital. A lesão, incomum em jogadores de futebol, pode exigir algumas semanas de recuperação.

Ainda não há definição sobre a gravidade do quadro nem sobre o período em que Bolasie ficará ausente dos gramados, mas a expectativa é a de que o clube acompanhe de perto sua evolução antes de qualquer previsão de retorno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.