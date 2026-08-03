Rony entra na Justiça contra o Atlético e faz cobrança milionária

O atacante Rony acionou o Atlético na Justiça do Trabalho e cobra R$ 9.534.076,40 do clube mineiro. A ação deu início na 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e reúne pedidos relacionados ao contrato firmado durante sua passagem pelo Galo. Atualmente no Santos, o jogador busca receber valores referentes a luvas, direitos de imagem, verbas rescisórias e outros itens previstos no processo apresentado por sua defesa.

O Galo reconhece uma dívida de R$ 762.581,00 com o atacante, referente aos pagamento de luvas e direitos de imagem. Além disso, o clube informou que tentou negociar um acordo para quitar os valores pendentes, mas as conversas não avançaram. Na ação, porém, a defesa de Rony solicita que esses pagamentos sejam incorporados ao salário do atleta.

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Processo reúne diversos pedidos contra o clube

A ação está sob o comando do advogado Fábio Luiz de Oliveira e inclui outros pedidos além dos valores já reconhecidos pelo alvinegro. Entre eles estão a aplicação da multa prevista no artigo 477 da CLT, em razão do parcelamento das verbas rescisórias, a nulidade da rescisão do contrato de luvas e o pagamento do saldo contratual, estimado em aproximadamente R$ 4 milhões. Com isso, a soma de todas as reivindicações ultrapassa a marca de R$ 9,5 milhões.

Rony chegou ao Atlético na temporada passada após transferência que custou cerca de 6,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 38,8 milhões na cotação da época. Durante a passagem, disputou 65 partidas e marcou 14 gols. Logo depois, o atacante fechou com o Santos no início de 2026 por cerca de 3 milhões de euros, o que dá por volta de R$ 18 milhões.

Em contrapartida, essa não é a primeira disputa judicial envolvendo o jogador e o Atlético. Em julho do ano passado, Rony chegou a ingressar com uma ação para rescindir seu contrato em razão de atrasos salariais. Na ocasião, entretanto, desistiu do processo antes da conclusão. Atualmente, já defendendo o Santos, o atacante volta aos tribunais para cobrar valores relacionados ao período em que vestiu a camisa alvinegra.

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