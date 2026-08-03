Jogo entre pai e filho no futebol uruguaio termina com lágrimas após o apito final

A vitória do Nacional-URU sobre o Progreso pelo Torneo Intermedio, no último domingo (2), ficará marcada para sempre na história da família Dos Santos. No Gran Parque Central, Jonathan e Agustín realizaram o sonho de compartilhar o primeiro confronto profissional entre pai e filho, em um encontro que terminou com final feliz para o jovem de 18 anos.

Camisa 10 do Nacional no duelo, Agustín tem 18 anos e está dando seus primeiros passos no futebol profissional. Do outro lado, porém, Jonathan ficou no banco de reservas durante a partida e não teve a chance de encarar o filho dentro de campo. O que não interferiu em nada na emoção pelo encontro entre as gerações.

Meses antes do encontro, Jonathan, de 34 anos, já se emocionava com a trajetória do jovem no futebol. “Mais do que um filho, ele é um amigo. Praticamente crescemos juntos, porque me tornei pai aos 16 anos, muito jovem. É motivo de orgulho para a família que ele também seja jogador de futebol profissional”, disse à Rádio Uruguai.

Em uma noite que fez valer a máxima de “mais que futebol”, o abraço entre Agustín e Jonathan no gramado, após o jogo, emocionou jogadores e torcedores presentes no estádio. Os dois também foram às lágrimas, e a cena repercutiu pelo mundo.

Filho se declara ao pai nas redes

Momentos após o jogo, o jovem meio-campista usou seu perfil nas redes sociais para deixar uma mensagem a Jonathan. O garoto escolheu uma foto da infância, no colo do pai quando o mesmo ainda iniciava a carreira, e declarou: “Um sonho realizado! Eu te amo, pai”.

O confronto correspondeu à sétima rodada da primeira fase do Torneo Intermedio. Maxi Gómez marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 do Nacional, enquanto Facundo de Leon descontou para o Progreso no segundo tempo. A equipe visitante ainda jogou boa parte da partida com um jogador a menos após Agustin Ocampo ser expulso aos 29 minutos e não evitou a derrota.

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